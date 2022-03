Frühes Aus beim Masters in Indian Wells - Zverev ratlos Stand: 14.03.2022 09:28 Uhr Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sein Auftaktmatch beim Masters in Indian Wells unerwartet verloren und ist früh ausgeschieden. Er unterlag dem Amerikaner Tommy Paul mit 2:6, 6:4 und 6:7 (2:7).

Zverev hat damit die nächste herbe Enttäuschung in einer bislang alles andere als glücklichen Saison für ihn erlebt. Erst das frühe Aus bei den Australian Open, dann sein Ausraster und die folgende Disqualifikation in Acapulco (Mexiko), nun die Niederlage in seinem ersten Match beim prestigereichen Masters von Indian Wells. Dabei hatte der Hamburger, an Nummer drei gesetzt, beim mit 8,6 Millionen Dollar dotierten Turnier gegen Paul im dritten Satz schon 5:2 geführt.

"Dieses Jahr läuft alles gegen mich." Alexander Zverev

Äußerlich hatte sich Zverev nach der Niederlage im Griff. "Ich muss ein bisschen in mich gehen und schauen, wie ich die Saison so ein bisschen umdrehen kann. Denn momentan läuft, glaube ich, alles in die falsche Richtung", sagte der 24-Jährige. "Letztes Jahr lief alles in meine Richtung in den letzten sechs Monaten, da habe ich alle diese Matches gewonnen, außer hier gegen Taylor Fritz. Und dieses Jahr läuft alles so gegen mich."

Zverev spielt auf Bewährung

In der ersten Runde hatte Zverev, der zuletzt im Davis Cup etwas Selbstvertrauen gesammelt hatte, von einem Freilos profitiert. Zverev spielt nach seinem Ausraster in Acapulco vorerst auf Bewährung. Der Weltmeister und Olympiasieger war zuletzt von der ATP zu 25.000 Dollar (23.020 Euro) Strafe und einer achtwöchigen Sperre verurteilt worden. Beides greift allerdings nur, sollte Zverev innerhalb eines Jahres erneut ausfällig werden.

Die Nummer drei der Tennis-Weltrangliste wirkte nach dem Aus in Indian Wells ratlos. "Am Ende des Tages war ich mental relativ schwach heute. Ich war mental stark in der Hinsicht, dass ich das Match umgedreht habe. Aber dann, wenn ich es zu Ende spielen muss, war es katastrophal", sagte er. "Ich bräuchte selber mal ein gutes Resultat wieder, das wäre, glaube ich, hilfreich."

