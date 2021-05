French Open: Erneutes Erstrunden-Aus für Kerber

Stand: 30.05.2021 13:28 Uhr

Tennissprofi Angelique Kerber ist bei den French Open zum dritten Mal in Serie in der ersten Runde gescheitert. Die Kielerin unterlag am Sonntag der ukrainischen Qualifikantin Angelina Kalinina mit 2:6, 4:6.