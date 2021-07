Hamburg Sea Devils trennen sich von Trainer Daisher Stand: 06.07.2021 11:00 Uhr Trotz zweier Auftaktsiege in der European League of Football (ELF) muss Headcoach Ted Daisher die Hamburg Sea Devils verlassen. Am Sonntag gegen Berlin Thunder betreut Offense-Coordinator Andreas Nommensen interimsweise das Team.

"In den zurückliegenden Wochen hat sich leider gezeigt, dass wir unterschiedliche Ansichten und Erwartungen hinsichtlich der Philosophie und Führung unserer Mannschaft hatten", sagte General Manager Max Paatz zu der überraschenden Entscheidung: "Daher ist es nur konsequent, unabhängig vom Erfolg einen Wechsel an der Spitze zu vollziehen. Manchmal sind solche Schritte notwendig, um wirklich das volle Potenzial eines Teams zu entfalten."

Daisher kam erst im März an die Elbe

Daisher war erst im März von den Hamburgern verpflichtet worden - Paatz hatte den US-Amerikaner vor allem wegen dessen Erfahrung in der nordamerikanischen Profiliga NFL geholt: Der 66-Jährige sei "die Führungsfigur, die unser Team braucht, um erfolgreich zu sein". Als Verantwortlicher für die sogenannten Special Teams arbeitete Daisher für die Philadelphia Eagles, die Oakland Raiders und die Cleveland Browns. Mit den Eagles stand er 2005 im Super Bowl, unterlag dort aber den New England Patriots.

Tabellenführer der North-Division

Der Start in die neu gegründete ELF war den Sea Devils perfekt gelungen. Dem Auftaktsieg gegen die Frankfurt Galaxy folgte am vergangenen Wochenende ein Auswärtserfolg bei den Barcelona Dragons. In der North-Division der ELF liegt das Team um den ehemaligen NFL-Profi Kasim Edebali damit auf Platz eins.

