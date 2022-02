Stand: 22.02.2022 22:22 Uhr Fischtown Pinguins verlieren gegen Straubing Tigers

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben im Kampf um einen Play-off-Platz in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Norddeutschen unterlagen am Dienstagabend in einer Nachholpartie vom 27.Spieltag trotz zweimaliger Führung den Straubing Tigers mit 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). Für die Pinguins trafen Jan Urbas (2.) und Stanislav Dietz (26.). Die Pinguins belegen in der Tabelle den sechsten Rang, der zur direkten Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde. Ergebnisse und Tabelle | 22.02.2022 22:18