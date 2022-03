Ex-Klitschko-Manager Bönte: "Beide werden alles tun für die Ukraine" Stand: 09.03.2022 15:14 Uhr Bernd Bönte macht sich große Sorgen um Vitali und Wladimir Klitschko. Die beiden früheren Box-Weltmeister sind in der Ukraine geblieben, um ihr Land gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Sie seien keine Maulhelden, sondern würden für ihr Vaterland alles tun, so ihr ehemaliger Manager.

Der russische Einmarsch in die Ukraine sei "absurd", sagte Bönte im Podcast "Feel Hamburg" von NDR 90,3. Er sei fassungslos, entsetzt und unglaublich traurig und habe selten so viel geweint wie in den vergangenen zwei Wochen. "Wir alle haben das nicht für möglich gehalten, dass so etwas nach 1945 vor unserer Haustür passiert." Der Russland-Ukraine-Krieg sei ein "unfassbarer Wahnsinn".

Als Manager begleitete der heute 66-Jährige das Brüder-Paar Vitali und Wladimir Klitschko jahrelang auf seinem Weg zu Weltmeistern im Schwergewicht und Stars des Boxens. Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Bönte war von 2014 bis 2018 Mitglied des Aufsichtsrats der HSV Fußball AG und ist heute weiter im Boxsport-Management tätig.

AUDIO: Podcast "Feel Hamburg" mit Box-Manager Bernd Bönte (24 Min) Podcast "Feel Hamburg" mit Box-Manager Bernd Bönte (24 Min)

Bönte: "Vitali und Wladimir hängen an ihrer Heimat Ukraine"

"Ich weiß, wie sehr die beiden an ihrer Heimat hängen und was sie für sie empfinden", sagte Bönte. Die Menschen in der Ukraine wollten in der Demokratie weiterleben, die sie seit 30 Jahren hätten. Vitali und Wladimir hätten bereits bei den Protesten dem Maidan-Platz in Kiew Ende 2013, Anfang 2014 für ihre Werte eingestanden. Damals ging es um die Politik des russlandfreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch. Beide Ex-Boxer wüssten, was nach einem Sieg Russlands in der aktuellen Auseinandersetzung käme: das Ende der Demokratie.

Alte T-Shirts von Trainingscamps: "Versagen ist keine Option"

Vitali habe immer gewollt, dass eine Straße in Kiew nach ihm benannt wird, erzählte Bönte. Aber nicht wegen seiner Erfolge im Ring, sondern dafür, was er für sein Vaterland getan hat.

TV-Tipp: Die Klitschkos - ihr schwerster Kampf Sportclub Story

Sonntag, 13. März, 23.45 Uhr

im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek

"Das hat mich schon sehr beeindruckt. Man sieht auch jetzt: Das sind nicht nur Sprüche bei Vitali und Wladimir. Sie sind keine Maulhelden, sondern sie meinen es so und wollen alles tun für ihre Heimat." Er habe noch T-Shirts zu Hause von alten Trainingscamps: "Da stand vorne drauf: 'Failure is not an option' (Versagen ist keine Option). Daran habe ich jetzt wahnsinnig oft gedacht. Ich hoffe sehr, dass das Motto wirklich zum Tragen kommt."

"Brüder und Schwestern schießen aufeinander"

Die Klitschkos sind auch in Russland Volkshelden, waren dort Sportler des Jahres. Ihre Mutter ist Russin, der verstorbene Vater war Ukrainer. Ähnliche Verbindungen gebe es in sehr vielen Familien, so Bönte. "Und jetzt schießen wirklich Brüder und Schwestern aufeinander. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das Ganze zeigt gerade im persönlichen Bereich diese totale Absurdität." Der 66-Jährige ist sicher: "Unsere Welt wird nach diesem Krieg definitiv eine andere sein - in jeder Hinsicht."

"Diplomatie hin, Diplomatie her: Ich glaube, dass all diese warmen Worte bei Diktatoren einfach ins Leere laufen." Bernd Bönte

Traum von einer Runde Golf mit Wladimir

Vitali und Wladimir Klitschko habe er Fotos von Solidaritätskundgebungen geschickt. Beide wüssten um die Unterstützung aus dem Westen. "Unsere Solidarität muss so weit gehen, dass wir, was russische Energie betrifft, ein komplettes Embargo festlegen", forderte Bönte.

Was wünscht er sich für seine ehemaligen Schützlinge? "Ich würde mich am meisten freuen, wenn die beiden wie die meisten Ukrainer lebend aus dieser Hölle herauskommen und wir uns in die Arme nehmen können." Und er mit Wladimir in Hamburg eine Runde Golf spielen könnte. So wie früher.

Dieses Thema im Programm: Feel Hamburg | 09.03.2022 | 05:00 Uhr