Erstes Finale zwischen Schwerin und Stuttgart

von Tobias Blanck, NDR.de

Die Zeit für die großen Spiele im Frauen-Volleyball beginnt. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren kommt es im Finale um die deutsche Meisterschaft zum Dauerbrenner MTV Allianz Stuttgart gegen den SSC Palmberg Schwerin. 2017 und 2018 konnte sich das Team aus Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen, doch einen lockeren Durchmarsch seiner Mannschaft erwartet SSC-Trainer Felix Koslowski nicht: "Ich denke, dass es eine ganz enge Serie wird. Stuttgart hat ein starkes Team zusammengestellt und präsentierte sich zuletzt in guter Verfassung. Dass wir uns wie im Vorjahr erneut in nur drei Spielen durchsetzen, glaube ich daher nicht."

Fünfter Anlauf für Stuttgart

Am Sonnabend um 16:10 Uhr beginnt die Finalserie in der ausverkauften Stuttgarter Arena. Drei Siege sind nötig, um die Meisterschale überreicht zu bekommen. Für den Club aus Baden-Württemberg wäre es im fünften Finalanlauf der erste Gewinn der deutschen Meisterschaft. "Wir sind stolz, zum fünften Mal das Finale erreicht zu haben - doch es ist unrealistisch, nun zu sagen, der Titel sei ein Muss", versucht Stuttgarts Managerin Kim Renkema den Druck von ihrem Team zu nehmen. Wenn es um große Titel ging, waren die Schwerinerinnen stets zur Stelle, weiß Renkema. "Sie sind der FC Bayern München des Volleyballs", sagt die Niederländerin in der "Stuttgarter Zeitung" und versucht ihrem Team die Außenseiterrolle zu bescheren. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Von den vergangenen 15 Spielen gegen Stuttgart konnten die Schwerinerinnen 13 für sich entscheiden. Darunter alle sechs Finalpartien in den vergangenen beiden Jahren.

Koslowski: "Es gibt nur etwas zu gewinnen"

Neun Tage mussten die Spielerinnen des Titelverteidigers aus Schwerin auf den nächsten Auftritt warten. Jetzt beginnt endlich der Kampf um den deutschen Volleyball-Thron. "Wäre es nach uns gegangen, hätten wir gerne schon am Mittwoch wieder gespielt, um so richtig im Rhythmus zu bleiben. Es ist natürlich aber für beide Teams die gleiche Situation, und wir haben den Akku nochmal richtig aufladen können", so Koslowski, der sich richtig auf die anstehenden Partien freut. "Es gibt nur etwas zu gewinnen. Wir können nach dieser tollen Saison nichts verlieren", gibt Koslowski die Parole aus, nachdem der SSC in dieser Saison bereits den Supercup und den DVV-Pokal gewonnen hat. Insbesondere der Pokalerfolg gegen Stuttgart und der 3:2-Auswärtserfolg in der Liga im März geben dem 35-Jährigen und seiner Mannschaft das nötige Selbstvertrauen für die Finalserie.

Alle SSC-Spielerinnen fit

Personell kann Schwerins Trainerstab aus dem Vollen schöpfen. Alle Spielerinnen sind fit für das erste Finalspiel. "Wir haben eine gute Formation gefunden in den vergangenen Monaten. So geht es Stuttgart aber auch. Da wird jetzt keiner mehr den anderen großartig überraschen können", sagte Koslowski vor dem Abflug in Richtung Baden-Württemberg. Zu gerne würde er mit einem ersten Sieg wieder am Sonntag in Schwerin ankommen, um die bestmögliche Ausgangslage für die nächsten Spiele zu haben. Am Mittwoch (1. Mai, 17:10 Uhr) geht es in Schwerin weiter, am Sonntag (5. Mai, 17:10 Uhr) dann wieder in Stuttgart.

