Energiekrise: Sportminister sagen Vereinen Unterstützung zu Stand: 04.11.2022 15:27 Uhr Die Sportminister der Bundesländer haben am Freitag auf ihrer Konferenz in Mainz weitreichende Unterstützung für die 87.000 Sportvereine in Deutschland beschlossen. Auch bei Härtefällen in der Energiekrise soll geholfen werden.

Feststeht nun, dass die allgemeinen Bremsmechanismen auch für die Vereine gelten sollen. Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. "Es ist ein großer Erfolg, dass die Vereine unmittelbar in diese Wirkung einbezogen werden. Viel mehr Unterstützung kann man sich als Grundlage kaum vorstellen", sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote.

Der SPD-Politiker hob besonders hervor, dass die Hilfe wie für die Bürgerinnen und Bürger unbürokratisch erfolgt: "Es bedeutet auch, dass die Vereine keine Anträge stellen müssen, der geringere Strompreis kommt wie bei jedem Privathaushalt auch bei den Vereinen an und schafft Planungssicherheit."

Vereine nach Corona auch durch die Energiekrise bringen

Grote und seine Kollegen gehen allerdings davon aus, dass die allgemeinen Bremsmechanismen besonders in energieintensiven Bereichen nicht reichen werden. Der Hamburger Senator sagte, dass es "Konstellationen und Situationen" geben werde, in denen "Vereine vor großen Herausforderungen stehen", sagte Grote. "Deshalb werden wir weiter dranbleiben und schauen, wo muss noch etwas getan werden. Es ist nicht nur der Bund in der Lage, etwas zu tun, auch in den Ländern laufen Planungen. Es gibt ein großes gemeinsames Commitment, die Vereine wie schon durch die Pandemie auch durch diese Krise zu bringen."

Der hessische Sportminister Peter Beuth (CDU) lobte das Engagement der Vereine bei den energiesparenden Maßnahmen. "Wir können dankbar sein für die große Verantwortung aus dem Sport selbst", sagte Beuth: "Es ist ein Wechselspiel zwischen dem Sport als solchem und dem Staat."

DOSB mit Beschlüssen zufrieden

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) begrüßte die Haltung der Politik. "Die Unterstützung der Sportministerkonferenz in vielen Themenfeldern gibt dem Sport neue Energie. Insbesondere der Beschluss zur Energiekrise ist für unsere 87.000 Sportvereine an der Basis mit rund 27 Millionen Mitgliedschaften ein wertvolles Signal", sagte Thomas Weikert.

Der DOSB-Präsident fügte hinzu: "Viele Länder haben signalisiert, dass sie die Maßnahmen des Bundes durch eigene Programme zum Schutz der Vereine ergänzen werden. Sport muss stattfinden können, um Menschen in schwierigen Zeiten zusammenzubringen und seine positiven Wirkungen entfalten zu können."

Die auch aufgrund des Krieges in der Ukraine stark gestiegenen Energiekosten bedrohen im kommenden Winter den laufenden Trainings- und Wettkampfbetrieb in vielen Vereinen. Besonders auf Betreiber von Eis- oder Schwimmhallen werden deshalb Probleme zukommen.

