Stand: 24.05.2019 19:32 Uhr

Finaleinzug in Genf: Zverev spielt sich frei

Beim Matchball hämmerte Alexander Zverev den Ball die Linie hinunter unerreichbar ins Feld und ließ dem perfekten Schlag einen lauten Siegesschrei folgen - die Freude beim Hamburger war zu Recht groß, denn: Zverev steht bei seiner Generalprobe für die am Sonntag beginnenden French Open nach einem weiteren Arbeitssieg im Finale. Der Weltranglistenfünfte setzte sich beim Vorbereitungsturnier in Genf (Schweiz) am Freitag gegen den Argentinier Federico Delbonis mit viel Mühe 7:5, 6:7 (6:8), 6:3 durch.



Im Kampf um den Turniersieg bekommt der 22-Jährige am Sonnabend die Chance auf eine Revanche gegen den Chilenen Nicolas Jarry. Gegen den Weltranglisten-75. hatte Zverev zuletzt beim Turnier in Barcelona nach einem vergebenen Matchball in der zweiten Runde verloren. "Da habe ich nicht gut gespielt, wir haben beide viele leichte Fehler gemacht, es war kein tolles Match", so Zverev.

Zverev startet stark

Gegen Delbonis, Nummer 84 der Weltrangliste, zeigte der Hamburger nicht immer gutes Tennis, aber eine große Moral. Starken Passagen wie zu Beginn des Matches ließ der 22-Jährige Schwächeperioden folgen. Im ersten Satz lag Zverev schnell mit 5:1 in Führung - dann verlor er vier Spiele nacheinander. Ein Doppelfehler von Delbonis besiegelte Zverevs Satzgewinn.

Der erste Matchball sitzt

Den zweiten Satz gab Zverev im Tiebreak ab, obwohl er zwischenzeitlich mit einem Break geführt hatte. Besser machte es der Deutsche im dritten Satz. Er spielte sich mehr und mehr frei und verwandelte letztlich seinen ersten Matchball mit der perfekten Vorhand nach 2:41 Stunden." Ich freue mich über den Sieg, es ist großartig, im Finale zu stehen", sagte Zverev, der in diesem Jahr zuvor einzig im März in Acapulco (Mexiko) das Endspiel erreicht, dort jedoch gegen Nick Kyrgios (Australien) verloren hatte.

Form finden für die French Open

In den vergangenen Wochen lief es für Zverev insgesamt schlecht, jüngst hatte er beim Masters in Rom gleich zum Auftakt verloren. Daher entschied sich Zverev für das Turnier in Genf: Der Hamburger wollte vor allem weitere Spielpraxis auf Sand und das nötige Selbstvertrauen für die French Open in Paris zu sammeln. Dort trifft er frühestens am Montag auf den Australier John Millman.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.05.2019 | 19:25 Uhr