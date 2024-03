Eishockey: Pinguins Bremerhaven erreichen erstmals DEL-Halbfinale

Pinguins Bremerhaven erreichen erstmals DEL-Halbfinale Stand: 24.03.2024 17:46 Uhr Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben erstmals in der Club-Geschichte das Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) erreicht. Der Gegner der Pinguins steht noch nicht fest.

Der Hauptrundensieger gewann am Sonntag auch das vierte Viertelfinal-Match beim ERC Ingolstadt mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) und entschied die Serie Best-of-Seven mit 4:0 für sich. Das erste Semifinale für das Team von Trainer Thomas Popiesch findet am 1. April in Bremerhaven statt.

Pinguins-Torhüter Gudlevskis überragend

Der Norweger Markus Vikingstad traf für Bremerhaven bereits nach fünf Minuten zur 1:0-Führung. Im zweiten Drittel scheiterten die Gastgeber immer wieder am überragenden Pinguins-Torhüter Kristers Gudlevskis. Der Lette stellte mehrfach unter Beweis, warum er zum besten DEL-Keeper der Saison gewählt wurde. Ross Mauermann (42. Minute) und Dominik Uher (46.) erhöhten im Schlussdurchgang auf 3:0. Der Anschlusstreffer durch Wojciech Stachowiak (57.) für Ingolstadt kam zu spät.

Nach dem überraschenden ersten Platz in der regulären Saison und dem 4:0-Viertelfinal-Erfolg gegen Ingolstadt hat Bremerhaven längst nicht nur Außenseiterchancen auf den Meistertitel. Seit dem DEL-Aufstieg 2016 war das Team von Trainer Popiesch sechsmal im Viertelfinale ausgeschieden.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.03.2024 | 18:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Eishockey