Eishockey: Grizzlys kooperieren mit den Scorpions Stand: 01.07.2021 15:50 Uhr Der deutsche Eishockey-Vizemeister Grizzlys Wolfsburg will in Zukunft eng mit dem Oberligisten Hannover Scorpions kooperieren. Die beiden niedersächsischen Clubs werden unter anderem beim Scouting und bei der Entwicklung junger Spieler zusammenarbeiten.

"Nicht nur für den Pflichtspielbetrieb, sondern auch für Trainingseinheiten sollen potenzielle Spieler die Standorte wechseln", teilten die Grizzlys mit. Die geografische Nähe - beide Städte trennen keine 100 Kilometer - soll dabei helfen. Beide Clubs gehen mit großen Ambitionen in die kommende Spielzeit. Die Wolfsburger wollen erneut ganz oben mitspielen, die Scorpions peilen den Aufstieg in die DEL2 an.

Beide Clubs sollen profitieren

"Beide Parteien sollen gleichermaßen von der Zusammenarbeit profitieren", so Grizzlys-Sportdirektor Karl-Heinz Fliegauf und Scorpions-Geschäftsführer Eric Haselbacher. In den kommenden Wochen wollen sich die Clubs "über weitere potenzielle Synergieeffekte austauschen und eine gemeinsame Konzeption zur Förderung und Entwicklung junger Spieler ausarbeiten".

