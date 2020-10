Eishockey: DEL verschiebt Saisonstart erneut Sendedatum: 02.10.2020 23:03 Uhr Der für November geplante Start in die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga ist erneut verschoben worden. Frühestens in der zweiten Dezember-Häfte könnte wieder gespielt werden.

Nach einer Video-Konferenz mit den 14 Clubs verkündete die Liga-Führung am Freitag, dass der angestrebte Starttermin 13. November unter den derzeitigen Corona-Bedingungen nicht einzuhalten sei. "Wir haben stets sehr deutlich und transparent kommuniziert, dass wir unter den aktuellen Vorgaben sowie mit der Unsicherheit, ob und in welchem Umfang die nötige finanzielle Unterstützung für die Clubs kommt, nicht in die Saison starten können. Daran hat sich bis heute leider nichts geändert. Von daher war diese Entscheidung alternativlos, auch wenn sie uns sehr schwerfällt", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Bis spätestens Mitte November sollen weitere Entscheidungen zum Saisonablauf getroffen werden.

Finanzloch von 60 Millionen Euro

Die Corona-Krise trifft die Vereine hart. Die DEL hat ein durch die Corona-Pandemie ausgelöstes Finanzloch in Höhe von 60 Millionen Euro ausgemacht. Die neue Regelung einer maximal 20-prozentigen Auslastung der Hallen hilft nicht, DEL-Clubs leben bis zu 80 Prozent von den Einnahmen aus Heimspielen, deren Austragung kostenintensiver ist als beispielsweise im Handball oder Basketball.

Eine zeitnahe Aufstockung auf gewünschte 50 bis 60 Prozent ist aufgrund gestiegener Corona-Fallzahlen höchst unwahrscheinlich.

Die DEL hatte einen Saisonstart am 13. November an verbindliche Zusagen aus der Politik über Finanzhilfen bis zum 2. Oktober geknüpft. Diese blieben aus, auch wenn die Politik Verständnis für die missliche Lage der DEL zeigte.

Saison ohne Play-offs denkbar

Die erneute Verschiebung des zuvor bereits auf den 13. November gelegten Starts könnte dazu führen, dass der Meister 2021 erstmals seit 41 Jahren ohne Play-offs gekürt wird. Zu einem möglichen Saisonmodus mit deutlich weniger Zeit als geplant konnten die 14 Vereine am Freitag aber noch keine Prognose abgeben.

Weitere Informationen Existenzängste im Eishockey: Ruf nach staatlicher Hilfe Anders als im Fußball sorgt die begrenzte Zuschauerzulassung im Eishockey nicht für Freude. Ohne staatliche Zuschüsse sei in der DEL ein Spielbetrieb nicht möglich, heißt es. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 02.10.2020 | 23:03 Uhr