Stand: 04.08.2020 10:35 Uhr

Eishockey: DEL startet am 13. November

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) soll am 13. November beginnen. Darauf haben sich die 14 Clubs am Dienstag in einer Videokonferenz geeinigt. "Durch diese Entscheidung haben alle Beteiligten mehr Planungssicherheit. Selbstverständlich wissen wir, dass sich die Rahmenbedingungen in diesen Corona-Zeiten immer wieder ändern können. Daher können wir nur starten, wenn von den Behörden grünes Licht kommt und hierbei für die Clubs ein Spielbetrieb wirtschaftlich darstellbar ist", erklärte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke.

Konzepte für Spielbetrieb mit Zuschauern

Besonders die individuellen Hygienekonzepte vor Ort seien nun "extrem wichtig. Daran arbeiten alle Beteiligten in den Clubs weiterhin mit Hochdruck, damit wir von unserer Seite alle Parameter erfüllen, um in den Spielbetrieb mit Zuschauern einsteigen zu können", so Tripcke weiter. Die Clubs sind finanziell stark von den Zuschauereinnahmen abhängig.

Normaler Spielplan, Play-off-Modus verkürzt

Ein konkreter Spielplan soll voraussichtlich Mitte September veröffentlicht werden. In Planung ist auch ein Vorbereitungsturnier mit allen 14 DEL-Clubs im Vorfeld der Saison. Termin und Austragungsort sind noch offen. Die DEL plant weiterhin mit 52 Hauptrundenspielen, aber einem "leicht angepassten" Play-off-Modus: Ab dem Viertelfinale soll im Best-of-Five statt im Best-of-Seven-Modus gespielt werden. Die Saison 2019/2020 hatte die DEL am 10. März aufgrund der Corona-Pandemie ohne Meister vor Beginn der Play-offs abgebrochen.

