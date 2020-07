Stand: 06.07.2020 10:25 Uhr

Eishockey: DEL-Start frühestens Anfang November

Die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) soll nicht vor November beginnen. Damit würde sich der eigentlich für den 18. September geplante Start der neuen Spielzeit um mindestens sechs Wochen verschieben. "Es gibt nun einen Umlaufbeschluss für einen Saisonstart nicht vor dem 1. November", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke dem Fachmagazin "Eishockey News". Die endgültige Entscheidung soll in dieser Woche erfolgen und ist laut Tripcke eine Formalie.

Auf Zuschauereinnahmen angewiesen

Hintergrund der Entscheidung ist das weiterhin bestehende bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. Oktober. Gerade die Eishockey-Clubs sind in ihren Budget-Planungen zwingend auf Zuschauereinnahmen angewiesen. Wegen des Anfang November in Krefeld geplanten Deutschland Cups (5. und 8. November) könnte der Saisonstart sogar noch weiter verschoben werden. "Darauf wollen wir Rücksicht nehmen", sagte Tripcke, er kündigte diesbezüglich aber auch Gespräche mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) an.

"Fast normaler Spielplan", aber anderer Modus?

Laut Tripcke plant die Liga trotz des späteren Beginns mit einem "fast normalen Spielplan". Denkbar sei es allerdings, die Play-off-Serie auf den Modus "Best of Five" zu reduzieren. Dann wären nur drei Siege zum Weiterkommen nötig.

Die vergangene Saison war aufgrund der Corona-Pandemie Mitte März abgebrochen worden. Um den nationalen Ligen mehr Spielraum für die Saisonplanung in Corona-Zeiten zu geben, hatte der Weltverband IIHF die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Riga und Minsk um zwei Wochen nach hinten auf Ende Mai verschoben.

