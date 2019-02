Stand: 28.02.2019 17:32 Uhr

Eisbären Bremerhaven: Coach Panaggio tritt zurück

Die 15. Niederlage in Folge in der Basketball-Bundesliga war mindestens eine zu viel. Einen Tag nach der 75:108-Klatsche bei den Baskets Bonn ist Dan Panaggio am Donnerstag als Cheftrainer der Eisbären Bremerhaven zurückgetreten und zog die Konsequenzen aus der anhaltenden Erfolgslosigkeit: "Ich habe mein Bestes gegeben, um unser Team zu verbessern. Leider konnten wir den Turnaround nicht schaffen. Nun denke ich, dass es am besten ist, zurückzutreten und einem anderen Trainer die Gelegenheit dafür zu geben", sagte der 64-Jährige US-Amerikaner, der die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz übergibt. Insgesamt hat Bremerhaven nur drei von 21 Saisonspielen gewonnen.

Assistent Mai wird Chefcoach

Der Nachfolger ist bereits gefunden: Der bisherige Co-Trainer Michael Mai, ebenfalls US-Amerikaner, übernimmt die Mannschaft. Der fließend deutsch sprechende 44-Jährige wird die Eisbären bereits am Sonntag beim Spiel in München als neuer Headcoach betreuen. Mai war seit Dezember Assistenztrainer. Davor war er bei den PS Karlsruhe Lions, die er in der vergangenen Saison ins Halbfinale der Zweiten Liga führte.

Weitere Informationen Basketball im Norden Alle Basketball-Ergebnisse, Tabellen und Spielpläne von der BBL bis zur Regionalliga. Außerdem: Rollstuhl-Basketball Bundesliga und 2. Bundesliga. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.02.2019 | 19:25 Uhr