Vor 10 Jahren: Göttingens Triumph in der EuroChallenge

Die Basketball-Bundesliga soll mit einem Zehnerturnier fortgesetzt werden. Als einer von drei Nordclubs ist auch die BG Göttingen dabei, wenn es darum geht, in Zeiten von Corona einen deutschen Basketball-Meister zu ermitteln. Das Team von Trainer Johan Roijakkers ist zwar klarer Außenseiter, aber als Underdog kennt sich der Club gut aus. Vor zehn Jahren gewannen die Niedersachsen die EuroChallenge - als einziges deutsches Team.

"Mein schönster Tag", sagte Top-Scorer Christopher McNaughton nach dem 83:75-Finalsieg am 2. Mai 2010 über Krasniye Krylia Samara aus Russland.

Das Final-Four 2010 Halbfinale:

Krasnje Krylia Samara - Scavolini Pesaro 73:70 (34:34)

BG Göttingen - Roanne Basket 77:67 (28:41)

Spiel um Platz drei:

Roanne Basket - Scavolini Pesaro 86:80 (43:52)

Finale:

BG Göttingen - Krasnje Krylia Samara 83:75 (35:28)



Die eigentliche Überraschung war dem Club bereits zwei Tage zuvor im Halbfinale des Final-Four-Turniers in der heimischen Arena gegen das französische Team Chorale Roanne Basket gelungen. Mit 17:37 lagen die Göttinger kurz vor dem Seitenwechsel fast aussichtslos zurück.

Verzweiflung machte sich unter den 3.500 Veilchen-Fans breit. Doch die BG um Spielmacher Taylor Rochestie, Robert Kulawick, Ben Jacobsen, Chris Oliver, Jason Boone und McNaughton kämpfte sich zurück und bog die Partie noch in ein 77:67 um. Angeführt wurde die Mannschaft von Aufbauspieler Rochestie, der mit 27 Punkten überragte und nach dem Finale sogar zum "Final-Four-MVP", dem wertvollsten Spieler des Endrunden-Turniers, gekürt wurde.

Heimvorteil ein entscheidender Faktor

Im Finale gegen Krasniye Krylia war es aber ein anderer Spieler, der zum Helden wurde: der 2,11 Meter große Center McNaughton. Der in Nürnberg geborene Hüne mit US-Namen steuerte 22 Punkte zum ersten und einzigen deutschen Erfolg in dem heute nicht mehr existierenden Wettbewerb bei.

Neben McNaughton und Rochestie waren aber auch die Göttinger Fans ein Grund für die Coup. "Es hat sicher geholfen, dass wir den Heimvorteil hatten. Das Publikum war fantastisch", schwärmte Coach John Patrick vom Anhang der BG. "Wir haben, wie schon die ganze Saison, mit sehr viel Herz gespielt. Das hat am Ende auch den Ausschlag gegeben." Riesen Stimmung, riesen Feier in der "Lok-Hölle". Glückseligkeit überall - mit so einem Erfolg hatte niemand gerechnet. "Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich nur den Kopf geschüttelt", sagte der damalige Geschäftsführer Marc Franz.

Zwei Jahre nach dem Triumph folgte der Abstieg

Heute steht der EuroChallenge-Pokal in einer Vitrine in der Geschäftsstelle des Clubs. Zwei Jahre nach dem europäischen Titel musste die damalige BG 74 Göttingen Insolvenz anmelden, stieg ab und spielte zwei Spielzeiten in der Zweiten Liga. 2014 gelang den Norddeutschen die Rückkehr in die Bundesliga. Seitdem hält sich der Verein in der höchsten deutschen Spielklasse, schnupperte in dieser Saison als Tabellenneunter an den Play-off-Rängen und könnte nun im Falle einer Fortsetzung des Spielbetriebs wieder für einen Coup sorgen.

