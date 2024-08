EM-Qualifikation: Volleyballerinnen siegen in Schwerin gegen Finnland

Stand: 29.08.2024 20:21 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der EM-Qualifikation ihr zweites Spiel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Alexander Waibl siegte am Donnerstagabend in Schwerin auch ohne einige Leistungsträgerinnen gegen Finnland mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:15).