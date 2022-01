Drijencic abgelöst: Trainerwechsel bei Baskets Oldenburg Stand: 19.01.2022 18:45 Uhr Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg hat in der andauernden Krise die Notbremse gezogen: Trainer Mladen Drijencic wurde von seinen Aufgaben entbunden. Der bisherige Assistenzcoach Alen Abaz übernimmt.

"Unsere Lage hat sich in den letzten Wochen noch einmal zugespitzt. Wir befinden uns im Abstiegskampf. Wir müssen uns dieser Situation gemeinsam stellen, um unsere Tabellenposition schnellstmöglich zu verbessern", sagte der geschäftsführende Gesellschafter Hermann Schüller. Drijencic soll dem Club allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben.

Die Baskets haben nur zwei Siege aus 13 Spielen in der Liga vorzuweisen. Die Norddeutschen sind derzeit auf Platz 18. Oldenburg hatte am Dienstag auch beim MBC Weißenfels verloren (82:87) und damit die achte Pflichtspielniederlage in Serie kassiert. Das Saisonziel ist in weite Ferne gerückt: Der Abstieg des sonst erfolgsverwöhnten Vereins ist näher als der Einzug in die K.o.-Runde.

Abaz mit Erfahrung als Cheftrainer

Der in Sarajevo geborene Abaz kam 2019 nach Oldenburg. Der 48-Jährige hatte in den zehn Jahren zuvor als Head Coach im Libanon und in Bahrain gearbeitet.

"Das ist vermutlich die schwierigste Situation, in der man ein Team übernehmen kann. Ich spüre jedoch das Vertrauen der Club-Führung und gehe optimistisch an diese Aufgabe heran", erklärte Abaz.

Drijencic hat "große Verdienste" um die Baskets

Drijencic hatte mit den Baskets 2015 nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt den Pokalsieg gefeiert. 2017 wurde Oldenburg Vizemeister, 2020 scheiterte der Club im Finale des BBL-Pokals.

"Mladen hat sich große Verdienste erworben und sich in einer Weise hier eingebracht, die über das Normalmaß hinausgeht. Er hat enormen Anteil an den Erfolgen, die wir in den vergangenen Jahren gefeiert haben", betonte Schüller. Der langjährige Trainer habe es nicht verdient, "sich komplett aufzureiben".

