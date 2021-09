Dressur-EM: Deutsches Team wieder vorne - Werth sauer Stand: 08.09.2021 11:50 Uhr Die deutschen Dressurreiterinnen liegen bei der Heim-Europameisterschaft wieder auf Platz eins. Vor den letzten Paaren jeder Nation führt das Gastgeber-Team in Hagen am Teutoburger Wald vor Großbritannien.

Isabell Werth brachte die Mannschaft am Mittwoch nach dem Rückstand des Vortags in Führung. Die Rheinbergerin fühlte sich nach dem Grand Prix mit ihrer Oldenburger Stute Weihegold dennoch zu schlecht bewertet und rief kurz nach der Prüfung: "Das ist ja lächerlich." Die siebenmalige Olympiasiegerin hatte 79,860 Prozentpunkte von den sieben Preisrichtern bekommen, die Französin hatte sie gar nur bei 77,717 gesehen.

Bundestrainerin: "Wir jammern auf hohem Niveau"

"Man hat sich die Tür offengehalten", sagte Werth. Sie habe nach 30 Jahren auf allerhöchstem Niveau "durchaus ein Gefühl dafür, wie eine Prüfung auszusehen hat. Das waren heute keine 83 oder 85 Prozent, aber es war ganz sicher irgendwo bei 80, 81." Dass "man vielleicht mal eine andere Mannschaft vorne haben will als immer nur die Deutschen, ist ja klar".

Auch die Bundestrainerin hatte Werth und Weihegold "über 80 gesehen", relativierte aber den aufkommenden Ärger. "Wir jammern hier auf hohem Niveau", sagte Monica Theodorescu: "79,8 ist jetzt nicht runtergewertet, es ist korrekt nach Reglement gerichtet worden." Sie unterstelle auch "wirklich niemandem, dass er herkommt mit der Idee, das oder das darf jetzt nicht mehr sein".

Zeitplan Dressur-EM Mi, 8.30 Uhr: Grand Prix Teamwertung Teil II

Do, 17 Uhr: Grand Prix Special Einzelwertung

Sa, 13 Uhr: Grand Prix Kür Einzelwertung

Vor dem letzten Durchgang vorn

Trotz der zwischenzeitlichen Missstimmung hat Deutschland vor dem letzten Durchgang die Führung von Großbritannien zurückerobert. Während sich Werth mit ihren vieldiskutierten 79,8 an die Spitze der Einzelwertung setzte, patzte Carl Hester mit En Vogue mehrfach. Die drittplatzierten Dänen rückten dadurch bis auf einen Punkt an die Briten heran. Schlussreiter ihrer Teams sind Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera (14.15 Uhr) sowie die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin mit Gio für Großbritannien (14.33) und Catherine Dufour mit Bohemian für Dänemark (12.48).

24 Mal hat Deutschland seit 1965 die EM-Mannschaftswertung gewonnen. Sollte das deutsche Team in Hagen erneut triumphieren, wäre es nach Göteborg 2017 und Rotterdam 2019 der dritte Sieg in Folge.

Olympiasiegerin von Bredow-Werndl die Favoritin

Sechs Tage lang gibt es auf dem Hof Kasselmann im Osnabrücker Land Pferdesport auf höchstem Niveau. In den beiden Einzelwettbewerben Grand Prix Special und Grand Prix Kür siegte Werth vor zwei Jahren in Rotterdam. Die 52-Jährige bringt es mittlerweile auf 24 EM-Medaillen. Favoritin ist von Bredow-Werndl mit ihrem Olympia-Erfolgspferd Dalera. "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich jetzt nicht vorhätte, auch die Europameisterschaft zu gewinnen", sagte die 35-Jährige.

Riders Tour in Hagen mit Europameister Thieme

Zu den Höhepunkten in Hagen zählt auch der Auftritt des frischgebackenen Springreit-Europameisters André Thieme. Im Rahmen der Dressur-EM findet am Sonntag auch ein Drei-Sterne-Springen statt, das zur Riders Tour zählt. "Wir freuen uns riesig mit ihm über den Titelgewinn und genauso, dass wir ihn nun hier in Hagen feiern können", sagte Turnier-Organisator Ullrich Kasselmann.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 12.09.2021 | 22:50 Uhr