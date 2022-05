Dreher gewinnt Championat - Derby-Qualifikation heute live Stand: 27.05.2022 09:12 Uhr Hans-Dieter Dreher hat erstmals das Championat von Hamburg beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek gewonnen. Der NDR überträgt heute ab 13.30 Uhr die zweite Derby-Qualifikation live.

Der Routinier aus dem baden-württembergischen Eimeldingen setzte sich in einem spannenden Stechen, das sieben Paare erreicht hatten, mit Vestmalle Des Cotis in 43,34 Sekunden hauchdünn vor Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Chesmu (43,78) durch, die bis zum Schlussreiter geführt hatte. Dritter wurde Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa (44,71), der ebenfalls fehlerfrei blieb. Das zur Derby-Woche gehörende Springen war mit 70.000 Euro dotiert.

Meyer-Zimmermann knapp am Sieg vorbei, aber glücklich

"Wäre ich vorher gefragt worden, ob ich mit dem zweiten Platz zufrieden bin, dann hätte ich gejubelt. Wenn man merkt, man hätte gewinnen könne, denkt man, man hätte vielleicht sogar noch mal eine Kurve besser reiten können", war Meyer-Zimmermann im NDR Interview hin- und hergerissen. "Aber ich bin trotzdem superglücklich und gönne es Hansi."

Beide starten auch am Sonnabend beim mit 300.000 Euro dotierte Springen der Global Champions Tour. "Vielleicht können wir es ja noch mal anderherum machen", schlug Meyer-Zimmermann lachend vor, und Dreher schlug ein: "Da spricht nichts dagegen."

Freitag: 13.30 Uhr 2. Qualifikation Spring-Derby (13.30 - 14 Uhr bei NDR.de, 14 - 16 Uhr im TV und bei NDR.de)

13.30 Uhr 2. Qualifikation Spring-Derby (13.30 - 14 Uhr bei NDR.de, 14 - 16 Uhr im TV und bei NDR.de) Sonnabend: 12 Uhr Qualifikation Global Champions Tour (12 – 14.30 Uhr bei NDR.de); 15.15 Uhr Großer Preis von Hamburg (Global Champions Tour) (15.15 bei NDR.de, ab 15.30 Uhr – 17 Uhr auch im TV)

12 Uhr Qualifikation Global Champions Tour (12 – 14.30 Uhr bei NDR.de); 15.15 Uhr Großer Preis von Hamburg (Global Champions Tour) (15.15 bei NDR.de, ab 15.30 Uhr – 17 Uhr auch im TV) Sonntag: 14 Uhr Deutsches Spring-Derby (14 – 15.30 Uhr im TV und bei NDR.de; Entscheidung im ZDF)

Wandres Sieger bei Qualifikation zum Dressur-Derby

In der Qualifikation für das Dressur-Derby war Frederic Wandres (Hagen) auf Hot Hit nicht zu schlagen. Der Derby-Gewinner von 2019 siegte vor der jetzt in England lebenden Hamburgerin Kathleen Kröncke auf San Royal und Hendrik Lochthowe (München) mit Bricco Barone. Das Trio ermittelt am Sonntag (11 Uhr) im Finale mit Pferdewechsel den Sieger. Wandres will mit Dom Perignon starten, Kröncke mit Hampton Court.

Ire Lennon in erster Derby-Qualifikation vorn

In der ersten Qualifikation zum Spring-Derby hatte am Mittwoch der Ire Dermott Lennon mit dem schnellsten Nullfehlerritt im Sattel seines Wallachs Gelvins Touch vor Benjamin Wulschner (Bütow) mit Crystall und Robert Bruhns (Ribnitz-Damgarten) mit Corbain gesiegt. Insgesamt blieben 14 Paare ohne Abwurf. Heute steht die zweite Qualifikation an, erstmals geht es dabei auch über den gefürchteten Derby-Wall. Die Entscheidung über das Blaue Band fällt dann am Sonntag (14.30 Uhr).

