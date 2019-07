Stand: 13.07.2019 12:26 Uhr

Warnemünder Woche: Warten auf den Endspurt

Warten auf den Endspurt für die Warnemünder Woche: Rund 1.400 Segler aus fast 40 Ländern haben im Seebad Station gemacht und hoffen aktuell darauf, dass der leichte Nordwind sich noch zur frischen Brise auswächst. Bis auf Weiteres bleiben alle für heute geplanten Starts verschoben. Bereits am Morgen verhinderte dichter Seenebel über der Küste und dem Ort den Start der heute angedachten Wettkämpfe. Dem durchwachsenen Wetter zum Trotz rechnen die Organisatoren dennoch mit gut 500.000 Besucher für die diesjährige Segelwoche.

Warnemünder Woche: Segelfest an der Ostsee

























Nebel und Flaute verhindern Wettbewerbe

Eigentlich ist das Programm eng getaktet: Elf Bootsklassen sollen heute und morgen an den Start gehen. Dazu gehören weit mehr als 200 Seglerinnen und Segler, die beim Europacup in der Laserklasse Punkte einfahren wollen. Auch die Top-Starter der Mini-Kielbootklasse J/22 warten auf ihre letzten Regatten der laufenden Weltmeisterschaft. Die Jollenklassen blieben bisher im Yachthafen, die Kielboote warten auf See darauf, dass der Wind wieder auffrischt und auch die Raceboarder warten startklar am Strand. Bereits am Freitag ließ der Wind die Seglergemeinschaft im Stich. Nach etlichen Startverschiebungen sagten die Veranstalter schließlich alle Wettfahrten für Freitag ab.

Raceboarder-Weltmeisterschaft am Freitag verschoben

Auch die Raceboard-Weltmeisterschaft, die im Rahmen der Warnemünder Woche ausgetragen wird, musste mangels Wind am Freitag verschoben werden. Bei den Männern liegt derzeit der Pole Maksymilian Wojcik vorn. Als bester Deutscher belegt André Hartung mit 61 Punkten Platz acht. Bei den Frauen ist bislang Aleksandra Blinnikka am schnellsten. Die Weltmeisterschaft läuft noch bis einschließlich Sonntag.

Europacup der Laser mit Hannah Anderssohn Nordmagazin - 11.07.2019 19:30 Uhr Auf der Warnemünder Woche ist am Donnerstag der Europacup der Laser gestartet. Für die 19-jährige Hannah Anderssohn aus Rostock war das Rennen etwas ganz Besonderes.







Neuer "Rund Bornholm"-Rekord

Im Yachthafen Hohe Düne wurde am Mittwochabend das Team Speedsailing auf der Segelyacht "Ospa" als Sieger der Hochsee-Regatta Rund Bornholm geehrt. Die Crew verbesserte ihren Streckenrekord aus 2017 um drei Stunden, 40 Minuten und 7 Sekunden. Die neue Rekordzeit für die 270 Seemeilen beträgt nunmehr 24 Stunden, 54 Minuten und 23 Sekunden.

Sommerfestival mit kulturellem Programm

Auch an Land geht es bei dem zehntägigen Segelfest sportlich zu: Besucher können sich unter anderem im Strandstadion der Sport Beach Arena in Trendsportarten wie Beach-Handball, Beach-Kubb und Strand-Lacrosse ausprobieren. Dieses Wochenende findet zudem das Drachenbootrennen auf dem Alten Strom statt. An den verschiedenen Veranstaltungsorten rund um den Alten Strom wird ein buntes Programm organisiert. Auf der Bühne am Leuchtturm wird es außerdem Live-Konzerte geben.

NDR mit Medienzelt vor Ort

Im NDR Medienzelt können Besucher mit den Redaktionen von NDR 1 Radio MV, dem Nordmagazin, NDR Wetterexperte Uwe Ulbrich und der "Ostsee-Zeitung" ins Gespräch kommen. Im Gespräch mit NDR 1 Radio MV Kulturchefin Silke Janz präsentierte die Warnemünder Autorin Anett E. Schlicht ihr neues Buch "Zeit der Eismonde". Zudem gibt es jeden Nachmittag ab 15.45 Uhr Livemusik mit verschiedenen Musikern. Auch auf der Bühne am Leuchtturm ist der NDR präsent.

Talkrunde mit dem NDR und der "Ostsee-Zeitung"

Von Montag bis Freitag fand täglich ein Talk mit bekannten Gästen im Medienzelt statt. Die Talkrunde, moderiert von Redakteuren des NDR und der "Ostsee-Zeitung" steht weiterhin zum Nachhören zur Verfügung. Gäste waren unter anderem Peter Ramcke, langjähriger Sportdirektor der Warnemünder Woche, der Rostocker Zoodirektor Udo Nagel, Wolfgang Schareck, Rektor der Universität Rostock, die in diesem Jahr 600 Jahre alt wird, Hansi Richards und Inge Regenthal, zwei "Urgesteine" des Warnemündevereins und der Warnemünder Woche.

