Klein Flottbek: Dreher gewinnt Championat von Hamburg Stand: 26.05.2022 17:15 Uhr Hans-Dieter Dreher hat erstmals das Championat von Hamburg beim Deutschen Spring- und Dressur-Derby in Klein Flottbek gewonnen. Der NDR überträgt auch am Freitag live.

Der Routinier aus Eimeldingen setzte sich in einem spannenden Stechen, das sieben Paare erreicht hatten, mit Vestmalle Des Cotis in 43,34 Sekunden hauchdünn vor Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) mit Chesmu (43,78) durch, die bis zum Schlussreiter geführt hatte. Dritter wurde Mario Stevens (Molbergen) mit Starissa (44,71), der ebenfalls fehlerfrei blieb.

Ire Lennon in erster Derby-Qualifikation vorn

In der ersten Derby-Qualifikation am Mittwoch hatte der Ire Dermott Lennon mit dem schnellsten Nullfehlerritt im Sattel seines Wallachs Gelvins Touch vor Benjamin Wulschner (Bütow) mit Crystall und Robert Bruhns (Ribnitz-Damgarten) mit Corbain gesiegt. Insgesamt blieben 14 Paare ohne Abwurf. Am Freitag steht die zweite Qualifikation an.

