Derby-Woche: Starke gewinnt mit Stute Durance

Nach einem meisterlichen Ritt von Jockey Andrasch Starke hat die drei Jahre alte Stute Durance am Sonnabend bei der Derby-Woche in Hamburg-Horn die mit 55.000 Euro dotierte Mehl-Mülhens-Trophy gewonnen. Nach 2.200 Metern setzte sich Durance überlegen gegen sieben Konkurrentinnen durch. Für Starke war es eine perfekte Generalprobe für seinen Ritt auf Quest the Moon im Deutschen Derby am Sonntag. Anna Pivola mit Jockey Adrie de Vries und Shining Pass (Eduardo Pedroza) belegten hinter der Siegerin die Plätze.

Schiergen: "Der Jockey hat super geritten"

Durance wird in Köln von Peter Schiergen trainiert. Für ihn war es einer der wichtigsten Saisonerfolge. "Der Jockey hat super geritten, und Durance ist immer reifer geworden", sagte der Coach. Nach dem Hamburger Sieg zählt sie zu den besten dreijährigen Stuten Deutschlands.

Deutsches Derby feiert Jubiläum

Am Sonntag feiert das deutschlandweit wichtigste Galopprennen Jubiläum: Dann findet das 150. Deutsche Derby statt. Das mit 650.000 Euro dotierte Rennen ist Höhepunkt und Abschluss des Sieben-Tage-Meetings auf der Bahn im Stadtteil Horn. 1869 wurde das Rennen um das begehrte Blaue Band erstmals ausgetragen.

Starke mit Chance auf achten Derby-Sieg

Favorit für das Rennen über 2.400 m ist Laccario, ein naher Verwandter der beiden Derbysieger Lando und Laroche. Der Hengst ist Sieger des Union-Rennens, der wichtigsten Derby-Vorprüfung, und wird mit Jockey Pedroza an den Start gehen. "Laccario ist ein tolles Pferd, er wird es schon richten", sagte Pedroza. Zu den stärksten Konkurrenten zählen Django Freeman und Quest the Moon mit Starke im Sattel. Der 45-Jährige ersetzt kurzfristig den in Frankreich vertraglich gebundenen Cristian Demuro und hat damit die Chance auf einen historischen achten Derby-Sieg. So viele Derbys hat bis dato nur Gerhard Streit gewonnen. Betreut wird Quest the Moon von Sarah Steinberg in München. Die 31-Jährige könnte als erste Trainerin das Derby gewinnen.

