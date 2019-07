Stand: 05.07.2019 21:56 Uhr

Derby-Woche: King David gewinnt Großen Preis

Der vier Jahre alte dänische Hengst King David hat bei der Derby-Woche in Hamburg-Horn den deutschen Galoppern die Schau gestohlen. Nach einem perfekt eingeteilten Ritt seines Jockeys Oliver Wilson sicherte sich King David am Freitag in dem mit 55.000 Euro dotierten Großen Preis von Hamburg den Sieg. Nikkei unter Andrasch Starke und Amorella (Adrie de Vries) kamen dem Sieger im Sechserfeld am nächsten. Favorit Itobo wurde nur Vierter.

Trainer schwärmt: "Ein tolles Pferd"

Der dänische Sieger brachte seinen Trainer Marc Stott ins Schwärmen: "Ein tolles Pferd, ganz einfach zu trainieren. Heute haben die Bedingungen perfekt gepasst. Er mag guten Boden, besser hätte es nicht laufen können." Unmittelbar nach dem Rennen trat der Sieger im Transporter mit dem Trainer am Steuer die Heimreise an.

Deutsches Derby feiert Jubiläum

Die Höhepunkte in Hamburg-Horn Sonnabend, 6. Juli:

Mehl Mülhens-Trophy

Sonntag, 7. Juli:

150. Deutsches Derby

Das deutschlandweit wichtigste Galopprennen feiert Jubiläum: Am Sonntag findet das 150. Deutsche Derby statt. Das mit 650.000 Euro dotierte Rennen ist Höhepunkt und Abschluss des Sieben-Tage-Meetings auf der Bahn im Stadtteil Horn. 1869 wurde das Rennen um das begehrte Blaue Band erstmals ausgetragen.

Starke mit Chance auf achten Derby-Sieg

Favorit ist Laccario, ein naher Verwandter der beiden Derbysieger Lando und Laroche. Er ist Sieger des Union-Rennens, der wichtigsten Derby-Vorprüfung, und wird mit Pedroza an den Start gehen. Einen prominenten Jockey hat der aus München kommende Quest The Moon bekommen. Der siebenfache Derby-Siegreiter Starke ersetzt kurzfristig den in Frankreich vertraglich gebundenen Cristian Demuro, hat damit die Chance auf einen historischen achten Derby-Sieg. So viele Derbys hat bis dato nur Gerhard Streit gewonnen.

