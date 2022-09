Davis Cup in Hamburg: Otte verliert - Belgien gleicht aus Stand: 16.09.2022 19:03 Uhr Beim Tennis-Davis-Cup steht es zwischen Deutschland und Belgien nach den Einzeln 1:1. Zunächst hatte Jan-Lennard Struff gegen Zizou Bergs gewonnen. Dann verlor Oscar Otte gegen David Goffin. Nun entscheidet das Doppel über den Sieg.

Setzen sich Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen Sander Gille/Joran Vliegen durch, qualifizieren sich Deutschland und Australien mit je zwei Siegen vorzeitig für das Finalturnier Ende November in Malaga. Im Aufeinandertreffen der beiden ginge es am Sonntag dann nur um den Sieg in der Gruppe C.

Struff behält die Nerven

Im ersten Einzel begannen sowohl Struff als auch Bergs nervös, in den ersten fünf Spielen gab es ausschließlich Breaks. Der Warsteiner fing sich zuerst und nutzte schließlich seinen vierten Satzball. Im zweiten Durchgang wehrte Struff insgesamt fünf Satzbälle ab, ehe der 32-Jährige im Tiebreak seinen dritten Matchball zum 6:4, 7:6 (11:9) verwandelte.

Ansetzungen und Ergebnisse Davis Cup in Hamburg Dienstag: Belgien - Australien 0:3

Mittwoch: Frankreich - Deutschland 1:2

Donnerstag: Frankreich - Australien 1:2

Freitag: Deutschland - Belgien

Sonnabend: Frankreich - Belgien

Sonntag: Deutschland - Australien

immer ab 14 Uhr

Otte erwischte einen guten Start und hatte die Vorentscheidung auf dem Schläger. Er vergab allerdings im Tiebreak des zweiten Durchgangs zwei Matchbälle und musste sich schließlich Goffin mit 6:3, 6:7 (7:9), 3:6 geschlagen geben. "Die Niederlage sitzt ziemlich tief und ist extrem ärgerlich", sagte Otte.

