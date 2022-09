Davis Cup in Hamburg: Deutschland kassiert den Ausgleich

Seit 2019 wird der Davis Cup in einem veränderten Format mit einer Qualifikations- und einer Finalrunde ausgetragen.



In der Qualifikationsphase treten 24 Teams an. Zwölf Mannschaften ziehen in die Finalrunde ein, in der noch die zwei Finalisten des Jahres 2021 sowie zwei Wildcard-Inhaber dazustoßen.



Finalisten waren Kroatien und Russland, das aber wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlosen wurde. Serbien rückte als am höchsten in der Rangliste eingestufter Halbfinalist nach. Kanada und Großbritannien sind mit einer Wildcard dabei.



Diese 16 Nationen spielen in Vierergruppen an vier verschiedenen Standorten um den Einzug ins Viertelfinale. Gespielt wird im Round-Robin-Modus - zwei Einzel und ein Doppel über jeweils zwei Gewinnsätze. Die vier Gruppensieger sowie die Gruppenzweiten ziehen ins Viertelfinale ein und kämpfen von da an im K.o.-System um den Titel.