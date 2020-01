Sendedatum: 03.01.2020 15:30 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Darts-Gala in Kiel mit Sherrock und van Gerwen

Fallon Sherrock hat in den vergangenen Wochen bei der Darts-Weltmeisterschaft in London Fans, Kollegen und Medien begeistert - und einen geschichtsträchtigen Auftritt hingelegt. Die 25 Jahre alte Engländerin bezwang bei einer WM als erste Frau einen Mann und erreichte als erste Frau die Runde der Top 32. Nun kommt sie auf die Darts-Bühne nach Schleswig-Holstein. Die alleinerziehende Friseurin aus Milton Keynes startet am 25. Januar bei der Ostsee Darts Gala 2020 in Kiel, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten.

Legende Taylor und van Gerwen am Start

"Das, was mir gerade passiert, ist der absolute Wahnsinn", sagte Fallon Sherrock. Und mit Blick auf ihre Teilnahme an der Ostsee Darts Gala fügte die Britin hinzu: "Alles was jetzt kommt ist Bonus - genauso wie das Event in Kiel, auf das ich mich sehr freue."

An der Kieler Förde sind auch Rekord-Weltmeister Phil Taylor (16 WM-Titel) aus England, der WM-Zweite und Weltranglistenerste Michael van Gerwen (Niederlande) sowie WM-Halbfinalist Gerwyn Price aus Wales dabei.

