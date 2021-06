DM in Luhmühlen heute live - Jung führt nach dem Geländeritt Stand: 20.06.2021 08:51 Uhr Michael Jung geht als Führender nach dem Geländeritt ins Finale der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen. Der NDR überträgt das entscheidende Springen heute ab 15 Uhr live.

Jung war mit seinem 13 Jahre alten Wallach Chipmunk am Sonnabendnachmittag als Führender nach der Dressurprüfung auf die knapp 3,8 Kilometer lange Geländestrecke mit ihren 23 Hindernissen gegangen. Bei sengender Hitze in der Lüneburger Heide zeigten sich die beiden in Gala-Form und behaupteten ohne Fehler den Spitzenplatz. Damit startet das Paar beim Springen am Sonntag als letztes ins Klassement. Für den 38 Jahre alten Jung wäre es der zweite Titel. Viel wichtiger ist aber die Olympia-Nominierung. Auf die Frage, ob der Bundestrainer bei der Nominierung für Tokio an ihm vorbeikomme, antwortete Jung: "Ich glaube nicht."

Aber nicht nur der Routinier aus Horb überzeugte in der hochklassigen Konkurrenz - zur Freude des Bundestrainers. "So erwartet man das vor Olympia, dass sie alle noch mal einen rauslassen", sagte Hans Melzer dem NDR. Auf Platz zwei in der Meisterschaftswertung liegt Julia Krajewski mit Amande de B'Neville, Dritte ist Sandra Auffarth mit Viamant du Matz. Beide Paare kamen ebenfalls ohne Abzüge aus dem Gelände.

Gesamtwertung deutsche Meisterschaft nach Dressur und Geländeritt 1. Michael Jung (Horb) mit Chipmunk 21,4 Punkte

2. Julia Krajewski (Warendorf) mit Amande de B'Neville 23,9

3. Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz 27,1

4. Andrew Hoy (Australien) mit Vassily de Lassos 27,60

5. Louise Romeike (Schweden) mit Cato 60 27,60

6. Tim Price (Neuseeland) mit Vitali 28,00

7. Andreas Ostholt (Warendorf) mit Corvette 31 28,30

8. Felix Vogg (Schweiz) mit Cayenne 29,10

9. Pawel Spisak (Polen) mit Banderas 29,20

10. Andreas Dibowski (Egestorf) - FRH Corrida 30,60 Zeitplan Luhmühlen Sonntag, 20. Juni:

10.30 - 11.35 Uhr: ***** Springen

12.50 - 15.55 Uhr: **** Springen (DM)

15 - 16 Uhr live im TV und bei NDR.de

Olympia-Generalprobe ohne Favoritin Klimke

Zum zweiten Mal hintereinander sind in Luhmühlen wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Nach der deutschen Meisterschaft sollen noch am Sonntag die Reiter und Pferde benannt werden, die am 10. Juli in Warendorf die Quarantäne für die Olympischen Spiele antreten werden. Am Wettkampf in Tokio werden vom 30. Juli bis 2. August drei deutsche Paare teilnehmen. Dazu kommt ein Ersatz-Duo.

Verzichten muss in Ingrid Klimke eine der besten deutschen Vielseitigkeitsreiterinnen. Nach einem Sturz mit ihrem Nachwuchspferd Cascamara Ende Mai bei einem Turnier in Baborowko in Polen ist die 53-Jährige aus Münster, die schon zweimal Team-Gold bei Olympia gewonnen hat, auch bei der deutschen Meisterschaft als Titelverteidigerin nicht am Start.

