DM der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen: Krajewski auf Titelkurs

Olympiasiegerin Julia Krajewski hat bei der deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeitsreiter in Luhmühlen den Titel im Visier, führt nach der Dressur. Der NDR überträgt den Geländeritt am Sonnabend (14.30 Uhr) und das Springen Sonntag (14 Uhr) live im TV und Stream.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können am Wochenende in der Lüneburger Heide vor den Toren Hamburgs wie gewohnt zwei Prüfungen verfolgen. Im Rahmen der internationalen Vier-Sterne-Prüfung wird der deutsche Meister ermittelt.

Und es sind einige prominente Namen am Start - allen voran Ingrid Klimke, die auch mit 55 Jahren noch immer zur Weltspitze gehört und in Luhmühlen mehrere Erfolge bei deutschen Meisterschaften und Europameisterschaften gefeiert hat.

Krajewski auch ohne ihr Goldpferd vorn

In Führung liegt nach der Dressur allerdings Olympiasiegerin Julia Krajewski, die auch ohne ihr Goldpferd von Tokio, Amande de B' Neville, nach ihrem dritten Titel greift. "Mandy laboriert an einer Hufverletzung, die sich länger hinzieht als erwartet", sagte sie. Die 34-Jährige aus Warendorf liegt mit ihrer Nachwuchshoffnung Nickel nach der Dressur mit 26,7 Minuspunkten in Führung. Bereits 2018 und 2019 war Krajewski deutsche Meisterin geworden.

"Unser großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris 2024, daher werde ich auch nichts überstürzen, sondern ihr die Zeit geben, die sie braucht." Julia Krajewski

Ärgste Konkurrentin ist vor der Geländeprüfung und dem Springen die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Klimke. Die 55 Jahre alte Reitmeisterin aus Münster liegt mit ihrer Westfalen-Stute Siena Just Do It mit 28,3 Minuspunkten nur knapp hinter Krajewski, die aber mit Ero de Cantraie (30,2 Punkte) noch ein zweites Eisen im Feuer hat.

Titelverteidiger Jung und Auffahrt nicht dabei

In Luhmühlen nicht mit dabei ist Titelverteidiger und Vielseitigkeits-Star Michael Jung, der auch 2021 Rang eins belegt hatte. Er wollte ursprünglich mit zwei Pferden in Luhmühlen antreten, sagte seine Teilnahme aber ab.

Den nächsten Start mit seinem Toppferd Chipmunk hat Jung in knapp zwei Wochen beim CHIO in Aachen geplant, wie eine Sprecherin des Reitverbandes FN erklärte. Die ebenfalls zunächst für die DM gemeldete Kilcandra soll von Jung kommende Woche bei einem Turnier in Polen eingesetzt werden.

Auch Sandra Auffahrt, Team-Olympiasiegerin von 2012, wird fehlen in der Lüneburger Heide: Sie konzentriert sich auf ein Turnier für Springreiter in Kentucky.

Fünf-Sterne-Prüfung mit Weltmeisterin Ingham

Zudem gibt es eine Fünf-Sterne-Prüfung, die schwieriger ist und seltener ausgetragen wird als eine Vier-Sterne-Prüfung. Hier werden wohl vier deutsche Reiterinnen und Reiter an den Start gehen. Chancen auf den Sieg dürfte aber eher die namhafte internationale Konkurrenz haben: Unter anderem hat Weltmeisterin Yasmin Ingham aus Großbritannien gemeldet.

