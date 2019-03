Stand: 08.03.2019 23:41 Uhr

DEL-Play-offs: Pinguins erzwingen drittes Spiel

Die Fischtown Pinguins haben in einem dramatischen Spiel das vorzeitige Saison-Aus in der Deutschen Eishockey Liga verhindert. Zwei Tage nach der 1:3-Heimniederlage gewannen die Bremerhavener am Freitagabend bei den Nürnberg Ice Tigers im zweiten Play-off-Spiel nach doppelter Verlängerung mit 4:3 (0:2, 0:0, 3:1, 0:0, 1:0) und glichen damit in der "Best of Three"-Serie der ersten Play-off-Runde zum 1:1 aus. Das entscheidende dritte Duell mit den Franken findet am Sonntag in Bremerhaven statt.

Hochspannung in Nürnberg

Weitere Informationen Ergebnisse der DEL-Play-offs Die Play-offs der Deutschen Eishockey Liga im Überblick. mehr

Das Team von Trainer Thomas Popiesch sah im dritten Drittel der regulären Spielzeit schon wie der sichere Verlierer aus. Doch dann machten Brock Hooton und Justin Feser in der 44. Minute binnen 16 Sekunden aus dem 0:3 ein 2:3, und William Weber glich acht Minuten vor dem Ende aus. Es ging in die Overtime, die höchst dramatisch verlief. Es ging hin und her, insgesamt gab es elf Zeitstrafen - acht für die Ice Tigers, drei für Bremerhaven, doch keines der beiden Teams konnte das jeweilige Überzahlspiel in einen Treffer umsetzen. Der fiel erst wenige Sekunden vor dem Ende der zweiten Verlängerung: Maxime Fortunus (Nomen est Omen) erzielte nach einem Puckverlust der Nürnberger das entscheidende 4:3 für die Pinguins.

81 Hauptrunden-Punkte sind Vereinsrekord

Unabhängig vom Ausgang der Play-offs dürfen die Norddeutschen mit der Saison zufrieden sein. Die Pinguins, die mit geschätzten 4,5 Millionen Euro über den mit Abstand kleinsten Etat der Liga verfügen, zogen zum dritten Mal in Folge in die Endrunde ein. Zudem holten sie in der Hauptrunde 81 Punkte und stellten damit eine Vereins-Bestmarke auf. Mit 169 Toren stellten die Pinguins die drittbeste Offensive, lediglich die Meister-Favoriten München (176) und Mannheim (194) erzielten mehr Treffer.

Der zweite DEL-Nordclub, die Grizzlys aus Wolfsburg, hatte die Hauptrunde lediglich als Tabellenzwölfter abgeschlossen und damit den Einzug in die erste Play-off-Runde verpasst.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 08.03.2019 | 22:40 Uhr