DEL: Grizzlys Wolfsburg greifen nach erstem Meister-Titel Stand: 02.05.2021 17:53 Uhr Den Grizzlys Wolfsburg fehlt nur noch ein Sieg zur ersten deutschen Eishockey-Meisterschaft der Club-Geschichte. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag das erste Final-Spiel bei den Eisbären Berlin in der Overtime mit 3:2 (0:0, 1:0, 1:2) - und können schon am Mittwoch den Titel perfekt machen.

von Florian Neuhauss

Die Mannschaft des ehemaligen Nationaltrainers Pat Cortina ist in dieser Saison der Angstgegner der Eisbären: Im nunmehr fünften direkten Vergleich siegte Wolfsburg zum fünften Mal. Schon die beiden Duelle zuvor in der Hauptstadt hatten die Grizzlys, die zum vierten Mal nach 2011, 2016 und 2017 in den Play-off-Endspielen dabei sind, mit 3:2 für sich entschieden. Deshalb galten die Eisbären, die in der Hauptrunde mit großem Vorsprung Rang eins der Nord-Gruppe belegt hatten, in der Serie "best of three" auch allenfalls als leicht favorisiert.

In der zweiten Final-Partie um die 100. deutsche Meisterschaft haben die Grizzlys am Mittwoch (19.30 Uhr) Heimrecht. Ein mögliches Entscheidungsspiel stünde am kommenden Freitag (19.30 Uhr) an.

Wolfsburg verspielt zwei Führungen

Die Grizzlys hielten von Beginn an gut mit - und gingen im zweiten Abschnitt nicht unverdient mit 1:0 in Front. Im zweiten Powerplay hintereinander staubte Gerrit Fauser ab (34.). Die Führung hielt bis fünf Minuten vor dem Ende. In Wolfsburger Unterzahl fand ein Schuss von Marcel Noebels den Weg ins Gäste-Tor. Die Norddeutschen schlugen zwar schnell zurück: In der 58. Minute traf Gerrit Festerling zum 2:1. Aber wieder verspielte Wolfsburg die Führung, 39 Sekunden vor der Schlusssirene erzielte Zach Boychuk das 2:2.

Die Overtime wurde dann zum Feuerwerk der Großchancen, bei denen der Berliner Mathias Niederberger und sein Pendant Dustin Strahlmeier fast im Minutentakt ihre Klasse zeigten. Die Entscheidung brachte eine Einzelleistung kurz vor dem Ende der ersten Verlängerung von Julian Melchiori, der das Tor zum Titel ganz weit aufstieß.

1:0-Führung neue Erfahrung für die Grizzlys

Für die Wolfsburger ist die Situation in diesen Play-offs ganz neu. Bisher mussten sie stets einem Rückstand hinterherlaufen. Im Viertelfinale gegen Nordkonkurrent Bremerhaven setzte es im ersten Spiel eine Niederlage, die Serie ging aber an Wolfsburg. Und gegen den großen Titelfavoriten Adler Mannheim mit dem ehemaligen Grizzlys-Coach Pavel Gross wiederholte sich die Geschichte. Das erste Duell der Vorschlussrunde beim Meister von 2019 verloren die Niedersachsen deutlich mit 1:4. Doch sowohl das Heimspiel als auch das Entscheidungsspiel in Nordbaden ging an die Norddeutschen. Im zweiten Spiel gegen die Eisbären können die Wolfsburger nun frei aufspielen.