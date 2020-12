Corona beim SSC: Koslowski hofft auf "Arbeits-Quarantäne" Stand: 07.12.2020 08:38 Uhr Nach fünf Corona-Fällen beim Frauenvolleyball-Bundesligisten SSC Schwerin sollen Mannschaft und Betreuer-Team am Dienstag erneut getestet werden. Möglicherweise ist dann eine "Arbeits-Quarantäne" erlaubt.

Den fünf Betroffenenen, drei Spielerinnen und zwei Betreuer, gehe es soweit gut, berichtete SSC-Coach Felix Koslowski NDR 1 Radio MV am Montag: "Bislang sind es nur milde Symptome." Ein Routine-Test nach der Rückkehr der Volleyballerinnen vom ersten Championsleague-Qualifikationsturnier in Italien hatte die Infektionen bestätigt. Die komplette Mannschaft und das Betreuer-Team befinden sich seitdem in einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Die beiden kommenden Bundesligaspiele in Dresden (12. Dezember) und gegen Stuttgart (19. Dezember) müssen verlegt werden.

SSC-Coach Koslowski hofft auf "Arbeits-Quarantäne"

Wo sich die fünf infiziert haben, ist unklar. Die Reisegruppe habe sich an alle Hygienevorschriften gehalten, erklärte Koslowski. "Eigentlich waren wir gut durchgetestet. Das Beispiel zeigt aber, dass es nicht in unseren Händen liegt - egal, wie gut wir uns schützen." Der SSC-Coach hofft, dass nach einem weiteren Test am Dienstag Spielerinnen mit negativem Befund zumindest in eine sogenannte "Arbeitsquarantäne" dürfen, also isoliert von der Öffentlichkeit zwischen ihrem Zuhause und der Trainingshalle pendeln können. Das entscheide aber allein das Gesundheitsamt. "Wir sind in einem guten und intensiven Austausch", so Koslowski.

Florenz ist Risikogebiet

Das CL-Turnier, bei dem der SSC zwei Siege in drei Spielen feierte, fand in Florenz statt - einem Risikogebiet. Auf ihrem Weg zurück nach Schwerin hatten die Spielerinnen vom SSC am Freitagmorgen um 3 Uhr ihr Hotel verlassen. Mit dem Flugzeug waren sie über Amsterdam zunächst nach Hamburg und von dort aus per Bus nach Schwerin gefahren. Dort mussten alle Teilnehmer der Reisegruppe am Olympia-Stützpunkt zum Corona-Test. Das Ergebnis hat die Landeshauptstadt am späten Sonnabendnachmittag veröffentlicht, nachdem das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) die offiziellen Corona-Zahlen bereits veröffentlicht hatte.

Weitere Informationen Champions League in Florenz: SSC-Terminhatz geht weiter Drei Spiele in drei Tagen: Die Schweriner Volleyballerinnen sind beim Königsklassen-Turnier in der Toskana gefordert. mehr

Finanzielle Hilfe vom Land Mecklenburg-Vorpommern

Um die Kosten für die aktuelle Champions League stemmen zu können, erhält der SSC vom Land Mecklenburg-Vorpommern 100.000 Euro. "Eine Nichtteilnahme des Vereins an diesem europäischen Wettbewerb wäre ein herber Rückschlag für den Volleyballsport in der Region", sagte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) dazu Ende November. Die Unterstützung sei eine "allgemeine Sportförderungsmaßnahme des Landes".

Angesichts der Corona-Pandemie wird die Champions League in dieser Saison im Turniermodus ausgespielt, statt der sonst üblichen Gruppenphase mit Hin- und Rückspielen. In der Gruppenphase treffen die jeweils vier Gegner einer Gruppe dafür zweimal in einem Jeder-gegen-Jeden-Turnier aufeinander. In der Rückrunde in der ersten Februarwoche 2021 ist der deutsche Rekordmeister dann Gastgeber in seiner Arena.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 07.12.2020 | 08:10 Uhr