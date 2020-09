Stand: 18.09.2020 15:50 Uhr

Corona beim Boxteam: Teamarzt reiste wohl einfach ab

Der letzte Teil der deutschen Box-Nationalmannschaft ist am Freitag nach Ablauf der Corona-Quarantäne aus dem Trainingslager in Österreich nach Hause gereist. Ausgestanden ist der Fall aber noch lange nicht - wohl auch nicht für den Teamarzt. Dieser hatte Langenfeld (Tirol) am 10. September nach Ausbruch der Infektion verlassen und sich offenbar eigenmächtig auf den Weg zurück nach Berlin gemacht. Denn wie Präsident Erich Dreke vom Deutschen Boxsport-Verband (DBV) nun betonte, sei die Abreise nicht abgestimmt gewesen. "Ich habe keinerlei Verständnis dafür", unterstrich Dreke.

Von den 18 Sportlern hatten sich während der 14-tägigen Vorbereitung in Längenfeld 16 mit dem Corona-Virus infiziert. Von den neun Trainern und Betreuern waren zusätzlich sieben betroffen. Teilweise zeigten die Erkrankten starke Symptome, alle mussten im Hotel unter Quarantäne bleiben. In dem Hotel, in dem sie sich offenbar angesteckt hatten.

Vorstand schaltet Ärztekommission ein

Über seine Abreise hatte der Mediziner weder den Verbandsvorstand noch die Mannschaftsleitung in Längenfeld informiert. "Auf Grund dieses nicht nachvollziehbaren Verhaltens wurde die DBV-Ärztekommission mit der Prüfung des Vorgangs beauftragt", heißt in einer Erklärung des Verbandes.

Mannschaft und Betreuer werden in Deutschland nun zunächst gründlich untersucht. Als Reaktion auf den Corona-Ausbruch wurde das nächste Trainingslager in Schwerin (30. September bis 10. Oktober) bereits abgesagt. Der Cologne World Cup, der ursprünglich vom 14. bis 18. Oktober stattfinden sollte, wurde auf Dezember verschoben.

