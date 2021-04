Corona bei der BG Göttingen: Basketball-Finalturnier verlegt Stand: 17.04.2021 15:22 Uhr Das für Sonnabend und Sonntag geplante Top-Four-Turnier um den deutschen Basketball-Pokal ist kurz vor Beginn verschoben worden. Der Grund: ein positiver Coronatest bei der BG Göttingen.

Nach dem Positivtest bei den Niedersachsen wurde aufgrund einer Quarantäne-Anordnung des Münchner Gesundheitsamtes das Halbfinale der "Veilchen" am Samstagabend (19.30 Uhr) gegen Titelverteidiger Alba Berlin abgesagt. Der Name des betroffenen Spielers wurde nicht genannt.

Daraufhin entschied sich die Basketball Bundesliga (BBL) als Ausrichter für die komplette Verlegung des Turniers auf einen späteren Zeitpunkt. Am Samstagnachmittag (16 Uhr) sollten zunächst Gastgeber Bayern München und Ulm im ersten Halbfinale um den Einzug ins Endspiel am Sonntag (15 Uhr) spielen. Alle teilnehmenden Mannschaften waren wie im vergangenen Jahr in einem Münchner Hotel untergebracht.

