Corona: Basketball Löwen Braunschweig erneut in Quarantäne Stand: 26.01.2021 17:59 Uhr Wegen eines positiven Corona-Tests bei Athletikcoach Alvaro de Pedro muss die gesamte Mannschaft der Basketball Löwen Braunschweig mindestens zehn Tage in Quarantäne. Schon zum zweiten Mal in dieser Saison.

Erst am 10. Januar war die erste Corona-bedingte Auszeit für die Löwen zu Ende gegangen. Danach hatten sie sämtliche vier Pflichtspiele (drei in der BBL und eines im Pokal) verloren und waren aus den Play-off-Rängen gerutscht. Inzwischen sind die Niedersachsen nur noch Tabellenzwölfter.

Terminhatz wird noch schlimmer

Wegen der Quarantäne hatten die Braunschweiger ohnehin eine Terminhatz vor der Brust, allein zwischen dem 7. und 14. Februar sind vier Partien in sieben Tagen angesetzt. Nun kommen im eng getakteten BBL-Kalender weitere Nachholspiele dazu. Die beiden Heimspiele der Braunschweiger gegen die Baskets Bonn an diesem Mittwoch sowie gegen die Hamburg Towers (31. Januar) müssen ebenso verlegt werden, wie die Auswärtspartie bei den Niners Chemnitz am 3. Februar.

De Pedro hatte noch am Montag beim Training Kontakt mit der Löwen-Mannschaft gehabt. Daher ordnete das zuständige Gesundheitsamt die Quarantäne an. Der Athletikcoach ist laut Club symptomfrei.

