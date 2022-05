Bundesliga-Aufstieg! Rostock Seawolves jubeln in Jena Stand: 13.05.2022 19:00 Uhr Die Rostock Seawolves haben durch einen Dreier in der letzten Sekunde mit 77:76 (43:35) in Jena gewonnen und steigen erstmals in die Basketball-Bundesliga auf. Die Mannschaft hat sich vor dem Rathaus von den Fans feiern lassen.

von Matthias Heidrich

Gut vier Sekunden standen am Donnerstag noch auf der Spieluhr, die Rostocker lagen mit 74:76 hinten, obwohl sie zuvor lange geführt hatten. Tyler Nelson bekam den Ball, drehte sich und versenkte seinen Wurf von weit hinter der Dreierlinie im Korb - 77:76! Die Seawolves-Spieler jagten übers Feld, fielen den rund 100 mitgereisten Fans in die Arme, tanzten, feierten - ehe die Schiedsrichter einschritten.

Es waren doch noch 0,2 Sekunden übrig. Also wieder Aufstellung nehmen. In der Gewissheit, dass Jena dieser Wimpernschlag nicht reichen würde, um noch einmal zu kontern. So kam es auch, der 3:1-Erfolg in der "best of five"-Halbfinalserie für die Norddeutschen war perfekt, und der Startschuss für die Rostocker Aufstiegsparty ein zweites Mal gefallen.

Seawolves-Coach Held: "Tyler hat geliefert"

"Das ist am Ende natürlich auch etwas Glück, dass so ein Wurf dann reinfällt", sagte ein sichtlich mitgenommener Rostock-Coach Christian Held. "Aber Tyler hat geliefert." Das Mannschaftsgefüge sei einfach in Takt, und das Team habe bis zum Ende an sich geglaubt: "Tyler hatte Probleme in der Serie, aber hat jetzt so ein Spiel abgeliefert. Genau das ist diese Mannschaft."

Auch der Politik in Mecklenburg-Vorpommern ist der Coup der Seawolves nicht entgangen. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen war extra mit nach Jena gereist und feierte den Sieg standesgemäß mit Seawolves-Trikot im Fanblock. Sportministerin Stefanie Drese gratulierte im Namen der Landesregierung: "Der Aufstieg ist die vorläufige Krönung dieser außergewöhnlichen Entwicklung des Vereins. Er ist sporthistorisch und bedeutet einen Meilenstein für den Basketballsport in unserem Land", lobte die SPD-Politikerin die Leistung der Seawolves.

Jena geht Sekunden vor Schluss in Führung

In Jena hatte es nach so einem Drama lange nicht ausgesehen. Die Seawolves hatten das Spiel lange komplett im Griff gehabt, führten zwischenzeitlich mit zehn Punkten. Doch im letzten Viertel kamen die Gastgeber auf und lagen 45 Sekunden vor der Schlusssirene auf einmal mit 74:72 in Führung - das erste Mal überhaupt im Spiel. Das Momentum sprach für die Gastgeber, bis Nelson den Ball bekam und den Rostocker BBL-Traum Wirklichkeit werden ließ.

Im Play-off-Endspiel um die Zweitliga-Meisterschaft treffen die Mecklenburger nun am kommenden Montag (19.30 Uhr) auf die Tigers Tübingen. Das Rückspiel findet dann am 21. Mai statt. Beide Finalteilnehmer haben das Aufstiegsrecht, allerdings haben nur die Seawolves die BBL-Lizenz beantragt.

