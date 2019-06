Stand: 16.06.2019 10:26 Uhr

Brähmer siegt durch K.o. in der zweiten Runde

Ex-Boxweltmeister Jürgen Brähmer hat auf seinem Weg zurück in die Weltspitze eine weitere Hürde genommen. Der 40-Jährige gewann in Schwerin am Sonnabend seinen 54. Profikampf gegen Erdogan Kadrija durch K.o. in der zweiten Runde.

Ende des Kampfes nach nicht einmal fünf Minuten

Brähmers Kampf hatte kaum begonnen, da war er auch schon vorbei: nach einer Minute und 40 Sekunden in der zweiten Runde der K.o. gegen einen völlig überforderten Kadrija. Brähmer trat gewohnt schnell und reaktionsstark auf und nutze das schlechte Deckungsverhalten des Cloppenburgers. Mit einer Doppelkombination erzwang er die Entscheidung.

Nächstes Ziel: Weltmeisterschaft

Etwa 2.500 Zuschauer waren begeistert von der Fitness des 40-Jährigen. Für Brähmer war es der 51. Sieg, der 36. durch K.o. Dem gegenüber stehen in der Kampfbilanz des Supermittelgewichtlers nur drei Niederlagen. Die nächsten Ziele stehen für den Schweriner auch schon fest. Nach einem EM-Kampf will Brähmer eventuell bereits in diesem Jahr noch einmal um die Weltmeisterschaft boxen.

