Boston Celtics setzen weiter auf Salzgitteraner Theis

Beim Sprung über den "großen Teich" - aus der deutschen Basketball-Bundesliga (BBL) in die nordamerikanische Profiliga NBA - kommt aufgrund des enormen Niveau-Unterschiedes irgendwann zwangsläufig eine bestimmte Frage auf: "Packt der das?" Das war vor zwei Jahren im Fall des gebürtigen Salzgitteraners Daniel Theis nicht anders. Im Juni 2017 unterschrieb der ehemalige Power Forward der BG Braunschweig einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Boston Celtics, dem Rekordmeister (17 Titel) der besten Liga der Welt. 25 Jahre alt war der deutsche Nationalspieler damals immerhin schon.

8,9 Millionen Euro in zwei Jahren

Von der anfänglichen Skepsis bei den Beobachtern des Sports ist längst nichts mehr übrig geblieben. Der gute Freund des Ex-Braunschweigers Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) hat sich glänzend durchgesetzt. Den Lohn seiner Arbeit durfte er nun entgegennehmen: Die Celtics setzen weiter auf den 2,04-Meter-Hünen aus dem nördlichen Harzvorland. Boston verlängerte den Vertrag mit Theis um zwei Jahre. Umgerechnet 8,9 Millionen Euro bringe ihm dies ein, berichtete das US-Nachrichtenportal ESPN.

"Glücklich, zurück zu sein"

Theis reagierte darauf wesentlich unaufgeregter als vor zwei Jahren, als sein Wechsel in die größte Stadt Neuenglands feststand. "Heute ist der Tag! Ich bin so aufgeregt, der Celtics-Familie beizutreten und in dieser großartigen Stadt zu leben!", twitterte der damals beste Verteidiger der BBL, der mit Bamberg dreimal Meister wurde. Nun reagierte er wie folgt: "Glücklich, zurück zu sein". Auf Details zu der Vertragsverlängerung ging der Fans des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht ein.

Mit seinem Werdegang dürfte der tätowierte Korbjäger selbst seinen Förderer erstaunt haben. Die Trainerlegende Liviu Calin hatte damals zu NDR.de über Theis gesagt: "Er ist mental viel stärker geworden. Er wird sehr schwer für ihn in der NBA, aber mit einem Coach, der ihm Vertrauen schenkt, kann er es schaffen." Bei Brad Stevens, dem langjährigen Chefcoach der Celtics, ist dies durchaus der Fall. "Daniel ist großartig, wenn er gesund ist", sagte Stevens der Tageszeitung "Boston Globe".

Er spielte damit auf Theis' erste NBA-Saison an. Aufgrund zahlreicher Verletzungen kam der als Flügelspieler und Center einsetzbare Profi selten zum Einsatz und lediglich auf 1,7 Punkte und 1,4 Rebounds pro Spiel. In der vergangenen Serie waren es für den Club aus der Eastern Conference der NBA dagegen schon 5,5 Punkte und 3,9 Rebounds pro Partie. Weitere Steigerungen in den kommenden beiden Jahren sind nicht ausgeschlossen.

