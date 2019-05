Stand: 19.05.2019 15:46 Uhr

Bormann die Überraschungssiegerin beim Burgturnier

Finja Bormann heißt die Überraschungssiegerin im Großen Preis beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg. Die Niedersächsin verwies am Sonntag mit ihrem Wallach A crazy son of Lavina als letzte von fünf Starterinnen im Stechen Tobias Meyer (Löningen) noch auf Platz zwei. "Das ist einfach der Wahnsinn. Das ist mein Heimturnier, ich kann es noch gar nicht fassen", jubelte die 23-Jährige aus Königslutter, die ihren größten Karriereerfolg feierte und bereits am Vortag als Zweite im Championat ihre gute Form bewiesen hatte. Mit ihrer Zeit von 36,55 Sekunden fing sie Meyer noch ab, der mit Gain Line ebenfalls fehlerfrei geblieben war (37,82). Dritter wurde der Schweizer Werner Muff (0/37,82) mit Jolie.

Finja Bormann triumphiert beim Burgturnier Sportclub - 19.05.2019 14:15 Uhr Finja Bormann hat beim Burgturnier im Großen Preis triumphiert. Der Ritt zum Sieg und das anschließende Interview im Video.







Markus Beerbaum im Championat vorn

Am Sonnabend hatte Markus Beerbaum erstmals das Championat gewonnen. Der Springreiter aus Thedinghausen setzte sich im Sattel von Calle in 38,91 Sekunden mit dem schnellsten fehlerfreien Ritt im Stechen durch, das insgesamt neun Paare erreicht hatten. Ebenfalls ohne Fehler blieben Bormann mit A crazy son of Lavina (41,06) und die Britin Jessica Mendoza mit Sam de Bacon (42,01) auf den Plätzen zwei und drei.

Beermann: "Wollte die Goldene Peitsche gerne holen"

Die "Goldene Peitsche" Beim Burgturnier geht es im Großen Preis um die legendäre "Goldene Peitsche", eine Reitgerte mit goldenem Griff. Wer die Trophäe zweimal hintereinander oder insgesamt dreimal gewinnt, darf sie behalten. Geschafft haben das bislang nur Altmeister Hans Günter Winkler (1955, 1957, 1978), der Ire Denis Lynch (2014, 2015) sowie Felix Haßmann (2016, 2017).

Mit dem Rückenwind dieses Erfolgs startete Beerbaum in den Großen Preis, schaffte es aber mit fünf Strafpunkten diesmal nicht ins Stechen. "Ich wollte die Goldene Peitsche gerne holen, aber mein ganzer Parcours war sehr unrhythmisch", sagte der 48 Jahre alte Vorjahressieger. Die begehrte "Goldene Peitsche" wird seit 1955 verliehen, wer insgesamt dreimal oder zweimal in Folge im Großen Preis triumphiert, darf sie behalten.

