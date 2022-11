Boris Herrmann bei Route du Rhum: Schlafprobleme und Aufholjagd Stand: 12.11.2022 10:15 Uhr Segler Boris Herrmann hat bei der Route du Rhum weiter mit Schlafmangel zu kämpfen. Nach technischen Problemen liegt er aber wieder unter den Top Ten.

Am Samstagvormittag lag Herrmann mit seinem neuen Schiff "Malizia-Seaexplorer" auf Rang neun, nachdem er tags zuvor mit technischen Problemen auf den 19. Platz in der Imoca-Klasse zurückgefallen war.



Weiterhin zu kämpfen hat der 41 Jahre alte Hamburger mit Schlafmangel. "Ich versuche, einfach nur ein wenig Schlag zu finden", sagte Herrmann in einer Videobotschaft in der Nacht von Freitag auf Sonnabend: "Ich denke, es liegt auch am Stress und an der Anspannung."

In Führung liegt in der Imoca-Klasse weiterhin Charlie Dalin (Frankreich). Allerdings verringerte sich sein vormals großer Vorsprung deutlich. Die Route du Rhum führt über 3.542 Seemeilen (6.562 Kilometer) von der bretonischen Hafenstadt Saint-Malo nach Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe. In Frankreich waren 138 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in See gestochen.

