Bitterer Auftakt ins Tennis-Jahr 2025 für verletzten Alexander Zverev Stand: 01.01.2025 09:51 Uhr Das Jahr 2025 hat für Alexander Zverev alles andere als glücklich begonnen. Beim United Cup in Australien musste der Hamburger Tennisprofi verletzt aussteigen. Ohne seinen Topspieler schied Titelverteidiger Deutschland im Viertelfinale gegen Kasachstan aus.

Zverev meldete sich am Neujahrstag wegen einer Bizepszerrung ab und musste im Vorfeld der Australian Open einen gesundheitlichen Rückschlag einstecken. Zverev-Ersatz Daniel Masur startete gut in das Duell mit Alexander Schewtschenko, musste sich letztlich aber mit 7:6 (7:5), 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Im zweiten Einzel unterlag Laura Siegemund der früheren Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina 3:6, 1:6 - das deutsche Aus war schon nach den Einzeln besiegelt. Im abschließenden Mixed-Doppel setzten sich Siegemund und Tim Pütz gegen Schibek Qulambajewa/Dmitri Popko mit 6:2, 6:2 durch.

Weitere Informationen Nummer eins und Grand-Slam-Sieg: "Getriebener" Zverev nimmt neuen Anlauf Der am Freitag beginnende United Cup in Australien gibt einen Fingerzeig über die Frühform des deutschen Tennisstars aus Hamburg. mehr

Das deutsche Team war nach Erfolgen gegen Brasilien und China als Gruppensieger in die K.o.-Runde eingezogen. Zverev hatte bei der vergangenen Auflage gemeinsam mit der inzwischen zurückgetretenen Angelique Kerber und Siegemund triumphiert.

Australian Open beginnen am 12. Januar

Für das Jahr 2025 hat sich der Hamburger viel vorgenommen. Er will auf den Tennis-Thron, die Nummer eins der Welt werden, und endlich auch einen Grand-Slam-Titel gewinnen. Die erste Chance bietet sich dem 27-Jährigen dazu bei den am 12. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Inwieweit die Bizeps-Verletzung Zverev in der Vorbereitung auf das erste große Tennis-Highlight 2025 beeinträchtigt, ist noch unklar.

Weitere Informationen Die Karriere von Alexander Zverev in Bildern Alexander "Sascha" Zverev ist Deutschlands bester Tennisspieler. Die Karriere des Olympiasiegers von Tokio aus Hamburg in Bildern. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 01.01.2025 | 12:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis