Bitter! Vendée Globe ist vorbei - aber van Weynbergh noch auf See Stand: 07.03.2025 09:55 Uhr Die zehnte Vendée Globe ist offiziell beendet. Denis Van Weynbergh, der letzte noch verbliebene Skipper der Solo-Weltumseglung, ist aber noch unterwegs. Sein großes Ziel, das fordernde Rennen als erster Belgier erfolgreich zu beenden, hat er hauchdünn verpasst. Stolz sein kann er trotzdem.

von Tobias Knaack

Seit Freitagmorgen (8 Uhr) ist die Vendée Globe beendet, die Ziellinie vor dem französischen Les Sables-d'Olonne geschlossen - und damit offiziell, was Van Weynbergh in den vergangenen Tagen immer mehr realisiert hat: Er wird es nicht rechtzeitig schaffen. Er wird ankommen, aber nicht gewertet. Allem Kampf, allem Einsatz, allen Entbehrungen der vergangenen dreieinhalb Monate zum Trotz.

Sein großes Ziel, als erster Belgier die Vendée Globe erfolgreich zu beenden, ist für den 57-Jährigen nicht mehr zu erreichen - die Zeit ist abgelaufen. Im Regelwerk ist festgelegt, dass das Finale sich bei dieser Ausgabe an der Renndauer des Letzten der neunten Vendée Globe orientiert: Der Finne Ari Huusela hatte 2020/2021 116 Tage und rund 18 Stunden für sein Solo um die Welt benötigt.

Van Weynbergh hätte in etwa die Zeit des diesjährigen Siegers Charlie Dalin (64 Tage, 19 Stunden) plus 80 Prozent erreichen müssen, um gewertet zu werden. Es hat nicht geklappt. Rien ne va plus, nichts geht mehr - bitter!

Es fehlt nur ein Prozent

Knapp 200 Seemeilen fehlten ihm und seiner Yacht, der D'leteren Group - nach knapp 24.000 Meilen und fast 117 Tagen auf See. Gemessen an der Gesamtdistanz ist der Belgier nur ein Prozent zu langsam, um noch gewertet zu werden.

"Ich fühle mich wie ein Gefangener, dessen Haftstrafe ständig um Tage verlängert wird." Denis van Weynbergh

Die Freude, die er vor dem Beginn der Regatta versprüht hatte? Aktuell verflogen. Die Witze? Für den Moment vergessen. "Es ist kompliziert und deprimierend", hatte er unter der Woche angesichts immer neuer Probleme mit seinem Großsegelfall und einem defekten Kielzylinder gesagt. Da hatte der 57-Jährige wohl schon realisiert, dass es für eine offizielle Wertung nicht reichen dürfte.

Zeitweise schaffte er zuletzt nur 100 Seemeilen am Tag, manchmal auch nur 80. Aktuell kämpft er sich durch eine Schwachwindzone. Und ist ausgelaugt. Er fühle sich "wie ein Gefangener, dessen Haftstrafe ständig um Tage verlängert wird und der eine ganze Reihe von Herausforderungen zu meistern hat, um aus dem Gefängnis freizukommen."

Skipper des einzigen kompletten Amateur-Projekts

Er sei "wirklich müde", sagte der 57-Jährige, wolle einfach nach Hause. Dass sein Solo um die Welt nun ohne Wertung für ihn endet, mag für den Moment - und sicher auch noch darüber hinaus - eine Enttäuschung für ihn sein.

Er wird aber auch immer mehr Stolz auf das Erreichte verspüren. Und das wahrscheinlich schon mit der Hafeneinfahrt in den Port Olona. Aktuell wird der Belgier, Skipper des einzigen kompletten Amateur-Projekts bei der Vendée Globe, am Sonnabend oder Sonntag vor Les Sables-d'Olonne erwartet.

Es wird das Ende der Reise eines Mannes, der schon als Journalist, Unternehmer und Segellehrer gearbeitet hat. Eines Mannes, der viel investiert hat, um sich seinen Lebenstraum zu erfüllen, der dafür sogar auf seinem Boot gelebt hat, um Geld zu sparen.

Langer Weg zur ersten Vendée-Globe-Teilnahme

Van Weynbergh hat auf dem Weg zur Teilnahme eine Menge Langmut bewiesen. "Als ich angefangen habe, über mein Projekt zu sprechen, sagten mir alle, dass es für einen Belgier unmöglich sei", sagte van Weynbergh im vergangenen Herbst. Das habe ihn "noch mehr motiviert".

Eine Motivation, die auch half, Rückschläge wegzustecken. Denn schon 2018 hatte er sein Boot gekauft - und konnte doch nicht an der neunten Auflage der Weltumseglung 2020/2021 teilnehmen. Zu wenig Geld, dazu der Corona-Lockdown. "Aber ich habe nicht aufgegeben." Er fand einen Sponsor und erfüllte über mehrere Rennen die Qualifikations-Kriterien - und sich selbst den Traum der Vendée-Globe-Teilnahme.

Der "kleine Begier" und die Freiwilligen

Die sei "ein Weg zu zeigen, dass nichts unmöglich ist", hatte Van Weynbergh kurz vor der Abfahrt im November gesagt und ergänzt, dass es bereits "ein toller Sieg ist, an der Startlinie zu stehen". Das sei, "als ob ein belgischer Drittligist mit Real Madrid und Manchester City in der Champions League spielen würde".

Der Gedanke, "dass ein 'kleiner Belgier' mit Freiwilligen dabei sein wird", dieser Gedanke alleine bereite ihm "viel Freude". Und auch wenn es für diesen "kleinen Belgier" und seine Freiwilligen nun nicht für die erhoffte Wertung gereicht hat, wird sich am Ende Freude und Stolz über das Erreichte einstellen.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.01.2025 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Segeln