Stand: 13.03.2019 18:05 Uhr

Biathlon: Peiffer kürt sich zum Weltmeister

Arnd Peiffer hat bei der Biathlon-WM in Östersund völlig überraschend Gold über 20 km gewonnen und den deutschen Männern damit die erste Einzelmedaille beschert. Dank einer fehlerfreien Schießleistung setzte sich der 31-Jährige aus dem niedersächsischen Clausthal-Zellerfeld am Mittwoch deutlich vor dem Bulgaren Wladimir Iliew (+1:08,7 Minuten) und dem Norweger Tarjei Bö (+1:09,1) durch. Für Peiffer war es der erste Erfolg im Klassiker überhaupt, für Deutschland der erste Einzel-Triumph seit 20 Jahren. Zuletzt hatte Sven Fischer 1999 in dieser Disziplin Gold für Deutschland geholt.

"Mit dem Einzel hatte ich noch eine Rechnung offen"

"Mit dem Einzel hatte ich noch eine Rechnung offen, ich konnte mich irgendwie nie mit dem Rennen anfreunden. Ich freue mich umso mehr, dass es nun geklappt hat", sagte Peiffer im ZDF: "Ich bin heilfroh, dass ich ohne Fehler weggegangen bin." Der Sprint-Olympiasieger feierte damit seinen insgesamt fünften WM-Titel und seinen zweiten Einzel-Triumph nach Sprint-Gold 2011.

Peiffer im Einzel zuvor noch nie auf dem Treppchen

Dass ausgerechnet Peiffer von den vier deutschen Startern zur Goldmedaille stürmen würde, war vor dem Rennen nicht unbedingt zu erwarten. Sein bis dato bestes Resultat im Einzel, in dem die Schießfehler direkt mit einer Strafminute sanktioniert werden, war schließlich ein siebter Rang bei der WM 2012. Benedikt Doll, Erik Lesser und Roman Rees hatten in ihrer Karriere alle schon bessere Einzel-Resultate eingefahren.

Strake Leistung am Schießstand

Peiffer ließ in Östersund die schwarzen Scheiben scheinbar spielerisch leicht weiß werden. Wenn ihn eine tückische Böe störte, dann wartete der Norddeutsche einen Moment lang ab - und feuerte die Patrone erst zum richtigen Zeitpunkt in das Ziel. Als die letzte der insgesamt 20 Scheiben umklappte, schmiss Peiffer mit Elan sein Gewehr auf die Schulter und katapultierte sich mit kraftvollen Stockschüben auf die finale Runde durch die schwedischen Wälder - und holte sich Gold.

