Beachvolleyball in Hamburg: Ludwig/Lippmann in K.o.-Phase Stand: 18.08.2023 17:20 Uhr Die deutschen Beachvolleyball-Teams haben beim Elite-16-Turnier in Hamburg zwar den direkten Einzug ins Viertefinale verpasst, zwei Frauen-Duos stehen aber dennoch in der K.o.-Phase. Die Männer-Teams müssen noch zittern.

Das HSV-Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann, das jüngst bei der EM in Wien Bronze gewann, überstand die Gruppenphase nach zwei Siegen und einer Niederlage als Tabellenzweiter. Am Sonnabend geht es nun gegen die Lettinnen Tina Graudina und Anastasija Samoilova um den Einzug in die Runde der letzten Acht.

Vor allem Lippmann präsentiert sich am Rothenbaum in guter Form: Die Statistik weist sie mit 29 Blocks als beste Blockerin aus, bei den Scorern liegt sie mit 92 Punkten auf Rang drei (Lippmann kommt als Sechste auf 77 Punkte).

Ebenfalls als Gruppenzweite kamen die in Hamburg trainierenden Svenja Müller und Cinja Tillmann weiter - sie duellieren sich am Sonnabend mit den Französinnen Lézana Placette/Alexia Richard. Ausgeschieden sind die Düsseldorferinnen Sandra Ittlinger/Karla Borger, die ihre drei Gruppenspiele verloren.

Männer-Duos müssen noch zittern

Bei den Männern müssen die deutschen Teams noch um das Weiterkommen zittern, beide rangieren derzeit mit jeweils einem Sieg und einer Niederlage in ihren Vorrundengruppen auf Rang drei, können aber noch überholt werden. Die Hamburger Paul Henning und Sven Winter treffen in ihrem letzten Gruppenspiel auf Cherif Younousse/Ahmed Tijan (Katar), Nils Ehlers (HSV) und Clemens Wickler (ETV) duellieren sich mit den Italienern Samuele Cottafava/Paolo Nicolai.

