Beachvolleyball-WM: Wickler/Ehlers und Ludwig/Lippmann weiter Stand: 08.10.2023 19:26 Uhr Clemens Wickler und Nils Ehlers sowie Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben bei der Beachvolleyball-WM in Tlaxcala/Mexiko ihre weißen Westen gewahrt und nach zwei Siegen ohne Satzverlust vorzeitig die K.o.-Runde erreicht.

Das einzige deutsche Männer-Duo Ehlers/Wickler (Hamburg) bei der WM besiegte am Sonntag Piotr Kantor/Jakub Zdybek aus Polen mit 2:0 (21:12, 21:14). Zuvor hatten die deutschen Meister die Chilenen Noe Aravena/Vicente Orlando Droguett Torrealba ähnlich souverän mit 2:0 (21:7, 21:13) geschlagen.

"So wünscht man sich das. Wir arbeiten uns gut rein, auch mit der Nervosität. Wir spielen ein gutes Spiel, das lässt auf mehr hoffen", sagte Ehlers dem NDR. Letzter Gruppengegner des deutschen Teams sind Chaim Schalk und Tri Bourne (USA) am Montag um 17 Uhr (MESZ).

Ludwig/Lippmann gewinnen auch zweites Spiel

Damit sind beide ebenso vorzeitig in die Runde der letzten 32 eingezogen wie Ludwig/Lippmann (Hamburg). Die EM-Dritten hatten sich in der Nacht zu Sonntag im zweiten Vorrundenspiel gegen die Italienerinnen Margherita Bianchin/Claudia Scampoli mit 2:0 (21:12, 21:12) durchgesetzt. In ihrer letzten Partie der Gruppe F treffen die 37-jährige Ludwig und die acht Jahre jüngere Lippmann am Montag (19 Uhr) auf die ebenfalls noch ungeschlagenen Brasilianerinnen Carolina Solberg und Bárbara Seixas.

Karla Borger und Sandra Ittlinger (Düsseldorf) dagegen unterlagen in ihrem zweiten Vorrundenspiel Sara Hughes/Kelly Cheng (USA) mit 0:2 (17:21, 12:21), haben aber dennoch gute Chancen auf ein Weiterkommen. Ihre nächsten Gegnerinnen sind am Dienstag die mexikanischen Außenseiterinnen Katherine Albarran und Yamilet Vidaurrazaga.

VIDEO: Karla Borger und Sandra Ittlinger: "Ein bisschen hat der Mut gefehlt" (2 Min)

Müller und Tillmann schon unter Druck

Als einziges der vier deutschen Paare hatten zuvor Svenja Müller und Cinja Tillmann ihr Auftaktspiel verloren. Die deutschen Meisterinnen aus Hamburg unterlagen der amerikanischen Olympiasiegerin Alexandra Klineman und deren Partnerin Hailey Harward mit 0:2 (23:25, 14:21). Damit stehen die WM-Dritten des Vorjahres vor ihren anderen beiden Gruppenspielen schon unter Druck. Die nächste Partie gegen die Chinesinnen Jie Dong/Fan Wang steht heute um 22.30 Uhr (MESZ) an.

Die anderen drei deutschen Teams hatten Siege in ihren ersten Gruppenspielen gefeiert. Ludwig/Lippmann hatten gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Sayaka Mizoe beim 21:12, 21:10 wenig Mühe. Die in Stuttgart trainierenden Ittlinger/Borger mussten mehr tun, bis sie sich zum Auftakt gegen die Brasilianerinnen Agatha und Rebecca mit 2:1 (21:18, 18:21, 15:12) durchsetzten.

Weitere Informationen Beachvolleyball-WM: Drei deutsche Duos mit Auftaktsiegen Bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko sind drei deutsche Teams mit Siegen gestartet. Svenja Müller und Cinja Tillmann hingegen verloren ihr erstes Gruppenspiel. mehr

Weltmeister haben Olympia-Ticket sicher

Jeweils 48 Teams bei den Frauen und Männern spielen um die Medaillen. Die Teams sind in zwölf Vorrundengruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten sowie die besten vier Drittplatzierten sind für die K.o.-Runde qualifiziert. Die acht verbliebenen Gruppendritten spielen in einer "Lucky-Loser-Runde" vier weitere Teilnehmer aus. Die Titelträger sind zugleich für die Olympischen Spiele in Paris 2024 qualifiziert.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 08.10.2023 | 09:17 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Beachvolleyball