Beach-WM: Die deutschen Männer-Teams im Check

Vier deutsche Männer-Duos sind bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg dabei. Die Teams im Kurzporträt und die Prognose von ARD-Experte Julius Brink, Olympiasieger 2012 in London:

Julius Thole (22) / Clemens Wickler (24):

Der Rothenbaum ist ein gutes "Pflaster" für Julius Thole und Clemens Wickler. Im vergangenen Jahr gelang ihnen in dem Stadion an der Hallerstraße endgültig der Sprung in die Beletage des weltweiten Beachvolleyballs. Das Duo aus der Hansestadt verpasste beim World Tour Final als Vierter nur denkbar knapp eine Medaille. Die Herzen der Fans allerdings flogen den Lokalmatadoren zu, die 2018 zudem deutsche Meister wurden. Das aktuell beste deutsche Team will sich in dieser Saison in der Weltspitze etablieren.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Können das Zünglein an der Waage bei der Vergabe der Medaillen sein."

Philipp Arne Bergmann (28) / Yannick Harms (25):

Die deutschen Vize-Meister von 2018 spielen ihre fünfte gemeinsame Saison, in der die Hamburger auch auf internationaler Ebene den Durchbruch schaffen wollen. Unter Bernd Schlesinger, der als Co-Trainer von Stefan Hübner auch die Bundesliga-Herren der SVG Lüneburg betreut, sorgten sie im vorigen Jahr mit dem Sieg beim World-Tour-Turnier in Oman für einen ersten Achtungserfolg, dem die beiden knapp zwei Meter großen Akteure weitere folgen lassen wollen.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Platz neun wäre ein Erfolg."

Nils Ehlers (25) / Lars Flüggen (29):

Debütant Nils Ehlers und der zweimalige deutsche Beachvolleyballer des Jahres, Lars Flüggen, starteten im Spätsommer 2018 als neuformiertes Nationalteam gleich auf Platz drei der deutschen Meisterschaften. Die beiden Wahl-Hamburger vom HSV ergänzen sich glänzend: der eine (Ehlers) dank seiner 2,09 Meter Körpergröße als wuchtiger Angreifer und Blockspezialist, der andere (Flüggen) mit seiner Erfahrung, die er an der Seite des inzwischen zurückgetretenen Markus Böckermann als deutscher Meister 2016 und nicht zuletzt als Olympia-Teilnehmer in Rio de Janeiro gesammelt hat.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Sie müssen deutlich zulegen und tüchtig Olympia-Punkte sammeln."

Jonathan Erdmann (31) / Sven Winter (21):

Das Verletzungspech von Alexander Walkenhorst wurde zum Glück für Jonathan Erdmann - dem Berliner wurde seine fünfte WM-Teilnahme sozusagen geschenkt. Allerdings musste das Duo bis zum 21. Juni warten. Passend zum 21. Geburtstag von Sven Winter traf erst dann die Genehmigung des Weltverbandes FIVB ein. Das Zufallsduo begann umgehend mit der Vorbereitung. Während der gebürtige Freiburger Winter international noch ein unbeschriebenes Blatt ist, hat Routinier Erdmann 2013 an der Seite von Kay Matysik WM-Bronze gewonnen. Mit Matysik wurde er zudem zweimal deutscher Meister (2012/2014) und kam bei den Olympischen Spielen 2012 in London auf Platz neun.

Prognose des ARD-Experten Julius Brink: "Sven wird an der Seite von Jonathan aufblühen. Das Duo hat harte Vorrunden-Gegner."

