Beachvolleyball-WM: Ludwig/Lippmann und Ittlinger/Borger mit Auftaktsiegen Stand: 07.10.2023 02:12 Uhr Bei der Beachvolleyball-WM in Mexiko sind zwei deutsche Teams mit Siegen in die Gruppenphase gestartet. Laura Ludwig/Louisa Lippmann (Hamburg) und Sandra Ittlinger/Karla Borger (Stuttgart) gewannen jeweils ihre erste Begegnung.

Ludwig/Lippmann setzten sich in ihrer Auftaktpartie mit 2:0 (21:12 und 21:10) deutlich gegen die Japanerinnen Miki Ishii und Sayaka Mizoe durch. Das HSV-Duo spielt nun noch am 08.10. gegen Tochukwu Nnoruga/Franco (Nigeria) und am 10.10. gegen Carol/Barbara (Brasilien).

Das Duo Ittlinger/Borger gewann in drei Sätzen gegen die Brasilianerinnen Ágatha Bednarczuk und Rebecca Silva mit 2:1 (21:18, 18:21, 15:12). Die weiteren Vorrunden-Gegnerinnen der Stuttgarterinnen sind die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng (8.10.) und die Mexikanerinnen Albarran/Vidaurrazaga (10.10.).

Beide deutsche Meister-Duos am Abend

Am Abend greifen Nils Ehlers und Clemens Wickler (Hamburg) ins Turnier ein. Die deutschen Meister treffen zunächst auf die Chilenen Noe Aravena/Vicente Orlando Droguett Torrealba (19 Uhr), dann auf die Polen Piotr Kantor/Jakub Zdybek (8.10.) und schließlich auf die US-Amerikaner Chaim Schalk/Tri Bourne (9.10.).

Die in Hamburg trainierenden Svenja Müller/Cinja Tillmann, die vor einem Monat ebenfalls den DM-Titel gewannen, bekommen es mit den US-Amerikanerinnen Alexandra Klineman/Hailey Harward (22.30 Uhr), den Chinesinnen Jie Dong/Fan Wang (8.10.) und den Brasilianerinnen Tainá/Victoria (10.10.) zu tun.

Weltmeister haben Olympia-Ticket sicher

Insgesamt gehen jeweils 48 Mannschaften bei den Frauen und Männern ins Titelrennen. Die Teams werden in zwölf Vorrundengruppen aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweiten sowie die besten vier Drittplatzierten sind für die K.o.-Runde qualifiziert. Die acht verbliebenen Gruppendritten spielen in einer "Lucky-Loser-Runde" vier weitere Teilnehmer aus.

Die Weltmeister bei den Frauen und Männern haben neben der Goldmedaille auch das Olympia-Ticket für Paris schon sicher.

