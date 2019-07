Stand: 06.07.2019 19:53 Uhr

WM-Finale! Thole/Wickler spielen um Gold

Julius Thole und Clemens Wickler sind in ihrem "Wohnzimmer" am Hamburger Rothenbaum nicht zu schlagen und sensationell ins Endspiel der Beachvolleyball-WM gestürmt. Die deutschen Meister setzten am Samstagabend ihren Siegeszug fort und wiesen auch die norwegischen Weltranglistenersten Anders Mol/Christian Sorum in einer hochklassigen Partie mit 2:1 (17:21, 21:16, 15:12) in die Schranken.

Thole/Wicklers Sensation gegen die Nummer eins 06.07.2019 19:50 Uhr Julius Thole und Clemens Wickler haben sensationell das Beachvolleyball-WM-Finale in ihrer Heimatstadt Hamburg erreicht. Auch die Weltranglistenersten aus Norwegen konnten sie nicht stoppen.







Das Stadion steht kopf

Die Lokalmatadoren erwischten einen Traumstart gegen die Topfavoriten, lagen im ersten Satz bis zum 15:13 vorn. In einem Duell zweier junger Teams auf Augenhöhe reichte den Norwegern ein kleiner Lauf, um den Durchgang noch zu gewinnen. Im zweiten Abschnitt gerieten Thole/Wickler mit 6:7 in Rückstand, spielten danach aber herausragend und wie im Rausch. Im Tie-Break bewiesen die Deutschen Nervenstärke, lieferten sich mit ihren starken Gegnern immer wieder spektakuläre Ballwechsel. Das mit rund 12.000 Zuschauern abermals proppevolle Stadion stand kopf. Mit einer Serie von erstklassigen Aufschlägen sorgte Abwehrspieler Wickler schließlich für die Entscheidung.

Medaillen-Entscheidungen am Sonntag live

Im Finale am Sonntag (14 Uhr, live im Ersten und im Livestream) warten nun Oleg Stojanowskij/Wjatscheslaw Krasilnikow, die ebenfalls überraschend bis zum Ende dabei sind. Die Russen hatten sich zuvor mit 2:1 (21:13, 19:21, 15:11) gegen Tri Bourne/Trevor Crabb durchgesetzt. Die US-Amerikaner kämpfen am Sonntag (ab 12.30 Uhr im Livestream) gegen Mol/Sorum um Bronze.

Die bislang einzige WM-Goldmedaille für die deutschen Männer hatten Julius Brink und Jonas Reckermann 2009 in Stavanger gewonnen.

