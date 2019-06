Stand: 27.06.2019 09:25 Uhr

Olympiasieger Brink über Wundertüten und zwei Aufsteiger

Julius Brink gilt als erfolgreichster deutscher Beachvolleyballer. Mit seinem Partner Jonas Reckermann holte der am 6. Juli 1982 in Münster geborene Brink 2009 die Weltmeisterschaft und drei Jahre später bei den Spielen in London als erstes europäisches Team den Olympiasieg. Was der sechsmalige deutsche Beachvolleyballer des Jahres, der am Rothenbaum als ARD-Experte im Einsatz ist, von der WM-Premiere in Hamburg erwartet, welche Chancen er den deutschen Duos einräumt und ob Laura Ludwig mit neuer Partnerin von der Titelverteidigung träumen darf - darüber hat Julius Brink im Interview mit NDR.de gesprochen.

Welche Bedeutung hat die Weltmeisterschaft in Hamburg - die zweite in Deutschland nach Berlin 2005 - für den Beachvolleyball hierzulande?

Julius Brink: Diese WM wird unserer Sportart wieder einen Schub geben, obwohl man sagen muss, dass Beachvolleyball generell einen großen Zulauf erlebt. Wenn man allein sieht, wo überall Courts entstanden sind und noch entstehen. Wir werden hier eine außerordentliche Berichterstattung haben, für die Zuschauer ist das Event nahezu kostenlos. Das ist schon gigantisch. Für die Sportler, speziell die jungen, wird es ein großartiges Erlebnis vor heimischem Publikum.

Werden die deutschen Teams vom Heimvorteil profitieren?

Brink: Ich glaube schon. Dank der nationalen Serie sind sie es gewohnt, sich auf dem Center Court vor deutschem Publikum zu beweisen - in Timmendorfer Strand zum Beispiel, mit dem ganzen Drumherum, der Party-Stimmung, die einen auch einschüchtern kann. Manch andere Nation hat eine solch große nationale Serie nicht, für sie wird es eine Umstellung sein.

Wie beurteilen Sie die Chancen der besten deutschen Duos?

Brink: Wenn man die Ergebnisse dieser Saison betrachtet, muss man ganz klar sagen: Kein Team hat besonders große Chancen. Auch Laura Ludwig und Maggie Kozuch gleichen einer Wundertüte. Das ist gar nicht negativ gemeint, dafür gibt es schließlich Gründe. Die Zeiten von Ludwig/Walkenhorst, die bei Olympia und der WM vor zwei Jahren in Wien dominiert haben, sind nun einmal vorbei. Bei den Herren ist es eine andere Situation. Hier entwickelt sich in Julius Thole und Clemens Wickler ein junges Team, das vielleicht in drei, vier Jahren soweit ist, um den Titel mitzuspielen. Nichtsdestotrotz haben sie aber schon jetzt alle Mittel, auch Top-Teams zu schlagen.

Wen sehen Sie als Top-Favoriten auf den Titel?

Brink: Die Brasilianerinnen Ágatha/Duda, die hier letztes Jahr auch gewonnen haben. Komischerweise gibt es in dieser Saison aber kein Team, das dauerhaft oben dabei war. Die Tschechinnen Barbora Hermannová/Markéta Sluková sehe ich im weiteren Medaillen-Kreis. Auf das US-Duo Brooke Sweat/Kerri Walsh bin ich sehr gespannt, und Alexandra Klineman/April Ross muss man sicherlich auch auf dem Schirm haben.

Und bei den Männern?

Brink: Natürlich die Norweger Anders Mol/Christian Sørum. Die Weltranglisten-Ersten sind top in Form, haben in dieser Saison schon drei Turniere nacheinander gewonnen. Wenn ich wetten müsste, wüsste ich, auf wen ich zehn Euro setzte. Ich bin aber auch sehr gespannt auf die Italiener: Paolo Nicolai/Daniele Lupo haben sicherlich gute Chancen. Und die Polen Grzegorz Fijalek/Michal Bryl - sie haben eine wahnsinnige Entwicklung gemacht. Generell muss man aber sagen, es sind nicht die French Open im Tennis, wo man weiß: Am Ende gewinnt Rafael Nadal.

Am Rothenbaum ist der Eintritt frei und bis zu 13.200 Zuschauer werden lautstark für Stimmung sorgen. Hätten Sie so etwas in Ihrer Karriere auch gerne erlebt?

Brink: In London war es auch ein grandioses Stadion, aber eben ein künstlich errichtetes. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich in das Stadion am Rothenbaum gehe. Es wird aber auch toll hergerichtet. Es passt zum Beachvolleyball, zu einer Sportart, die zu den Leuten in die Städte kommt. Es ist richtig cool, auch was an Drumherum geboten wird. Ich hoffe, die Anwohner haben ein bisschen vorgeschlafen, denn die Spiele können schon mal etwas länger dauern.

Was unterscheidet ein solches Stadion von einer mobilen Spielstätte wie beispielsweise am Strand von Timmendorf, wo alljährlich die deutschen Meisterschaften entschieden werden?

Brink: Wind und Sonne haben immer Einfluss in unserer Sportart. Das wirkt sich hier auf den Außenplätzen ähnlich wie am Strand natürlich auf das Spielgeschehen aus. Zudem bietet das Stadion viel mehr Orientierungspunkte. Beachvolleyball ist eine Sportart, bei der man sehr viel über Kopf agiert. Da sind Fixpunkte hilfreich. Am Strand ist das sehr viel schwieriger. Wenn man am Himmel nur ins Blaue schaut, ist es koordinativ eine unfassbar schwere Aufgabe, beispielsweise einen Aufschlag hinzukriegen. Bei einem Stadion, das wie hier am Rothenbaum sogar ein Dach hat, ist es fast wie bei einem Spiel in der Halle.

Welchen Einfluss hat ein geschlossenes Dach auf die Akteure im Sand?

Brink: Von der Atmosphäre her macht das keinen Unterschied. 10.000 Fans sind 10.000 Fans - egal ob am Rothenbaum oder einem provisorischen Stadion wie bei Olympia in London oder bei großen Turnieren am Strand. Wenn das Dach bei Regen oder einem Gewitter geschlossen wird, macht es aber schon einen großen Unterschied. Wenn man bei einem brutalen Platzregen spielt, ist ein technisch anspruchsvolles Spiel kaum möglich. Statt oben zuzuspielen wird man eher baggern müssen.

Kann Beachvolleyball genau wie Tennis zu einer Traditionsveranstaltung am Rothenbaum werden?

Brink: Das Tennisturnier wird hier seit über 100 Jahren gespielt. Ich denke aber, es ist bei den Menschen schon angekommen, dass am Rothenbaum nicht mehr nur Tennis der Weltklasse gespielt wird. Es wäre schön, wenn hier noch mehr Veranstaltungen und Sportarten stattfinden könnten. Eine Multisportarena sozusagen.

Frank Mackerodt ist einer der Organisatoren. Er war selbst Beachvolleyballer der Weltklasse. Ist darin ein Grund für den Erfolg der Events am Rothenbaum zu sehen?

Brink: Er hat einen gehörigen Anteil. Es ist immer gut, einen Fürsprecher für eine Sportart in einer Großstadt zu haben, der an den entscheidenden Stellen durchs Vorzimmer kommt und dem Gehör geschenkt wird. Und das kann der Frank. Er hat die Kontakte und Einflussmöglichkeiten und macht es sehr geschickt. Er ist ja nicht nur jetzt bei der WM, sondern auch bei der deutschen Serie aktiv. Ich glaube, ohne ihn würde es die Veranstaltung so nicht geben.

Als ARD-Experte begleiten Sie die WM aus anderer Perspektive. Hilft oder hemmt die Erfahrung als Spitzensportler?

Brink: Es hilft mir extrem, dass ich mich in viele Situation einfühlen kann, weil ich Ähnliches selbst erlebt habe. Man muss sich manchmal aber auch von seinem hohen Ross als Olympiasieger wegbewegen. Ich habe schließlich nicht vergessen, dass ich mich auch nie über Kritik gefreut habe.

Das Interview führte Andreas Bellinger, NDR.de

