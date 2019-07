Stand: 04.07.2019 16:25 Uhr

Bergmann/Harms bei Beach-WM ausgeschieden

Philipp Arne Bergmann/Yannick Harms sind bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Die deutschen Vizemeister, die als Lucky Loser ins Sechzehntelfinale vorgestoßen waren, unterlagen am Donnerstag den norwegischen Shootingstars Anders Mol/Christian Sorum mit 0:2 (13:21, 13:21). Trotz einer über weite Strecken hervorragenden Leistung erwies sich das derzeit beste Team der Welt als zu hohe Hürde für die Lokalmatadoren.

Noch drei deutsche Teams im Rennen

Damit sind noch drei deutsche Duos im Rennen. Lars Flüggen und Nils Ehlers treffen auf Tri Bourne/Trevor Crabb aus den USA (17 Uhr), Julius Thole/Clemens Wickler bekommen es ebenfalls zum Auftakt der K.o.-Runde mit den Niederländern Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen zu tun (19.15 Uhr). Als einziges deutsches Frauen-Team haben Karla Borger und Julia Sude den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Beide spielen am Abend (20.30 Uhr) gegen die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.07.2019 | 19:30 Uhr