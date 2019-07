Stand: 03.07.2019 17:14 Uhr

Borger/Sude gewinnen spannendes deutsches Duell

Karla Borger und ihre neue Partnerin Julia Sude haben als erstes deutsches Duo das Achtelfinale bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg erreicht. Die Favoritinnen setzten sich am Mittwoch im deutschen Duell gegen Kim Behrens/CinjaTillmann mit überraschend viel Mühe im Tie-Break durch (19:21, 21:17, 15:13). Im ersten Abschnitt fand vor allem Sude schlecht ins Spiel und leistete sich leichte Fehler. Die Außenseiterinnen dagegen zeigten einen couragierten Auftritt und gaben keinen Ball verloren, der erste Satz ging nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen verdient an sie.

Borger/Sude werfen Behrens/Tillmann raus 03.07.2019 15:30 Uhr Karla Borger und Julia Sude sind bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg ins Achtelfinale eingezogen. Sie behielten im deutschen Duell gegen Kim Behrens/CinjaTillmann die Oberhand.







Match auf allerhöchstem Niveau

Danach übernahm vor allem Borger, die 2013 mit Britta Büthe schon Vizeweltmeisterin war, die Initiative und erhöhte den Druck, bis sich schließlich beide Duos im entscheidenden Durchgang ein Spiel auf allerhöchstem Niveau und auf Augenhöhe lieferten. Am Ende gewannen die hochgehandelten Borger/Sude den Beachvolleyball-Krimi am stimmungsvollen "Rothenbeach" und bleiben nach zuvor drei Gruppensiegen weiter ungeschlagen. Ihre nächsten Gegnerinnen sind die starken Brasilianerinnen Barbara/Fernanda.

Ausgeschieden sind Leonie Körtzinger/Sarah Schneider. Das junge Perspektivteam unterlag Joana Heidrich/Anouk Verge-Depre aus der Schweiz nach großem Kampf knapp mit 1:2 (22:24, 21:19, 14:16).

Noch zwei Spiele heute im Livestream

Auf dem Center Court stehen heute noch zwei K.o.-Spiele der Frauen-Konkurrenz mit deutscher Beteiligung an. Die ARD zeigt die Partien im Livestream:

